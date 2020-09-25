ЗАПЧАСТИ ОТ УПАКОВЩИКОВ



Подавляющее большинство запчастей, выпущенных производителями с мировыми именами, продаются со штампом и в упаковке других, не менее известных фирм. Понять финансовые выгоды этого довольно сложно, еще сложнее узнать объемы закупок и имена истинных производителей.



ПЛЮСЫ КОНТРАКТНЫХ Б/У ЗАПЧАСТЕЙ



Первый, и самый важный плюс – это цена, которая порой в несколько раз (а иногда в десятки раз) ниже, чем стоимость новых запчастей. Второй плюс - это то, что запчасти все таки оригинальные, то есть высокого качества. Кроме того, контрактные автозапчасти (запчасти б/у, вторичные запчасти) для японских автомобилей - это бывшие в употреблении автозапчасти с автомобилей, списанных в Японии и не имеющих пробега по российским дорогам. Привезены в Россию в разобранном виде и находятся в хорошем техническом состоянии, так как автомобили в Японии своевременно обслуживаются и при этом используются только оригинальные запчасти.