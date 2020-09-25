Автолюбителей можно разделить на две группы. Одна группа считает, что нужно покупать только оригинальные запчасти, то есть запчасти с клеймом завода-изготовителя автомобилей, и более высокая цена на детали - следствие особого контроля и выверенных технологий. Другая группа считает, что главное при подборе автозапчастей - имя производителя, а высокая стоимость оригинальной автозапчасти всего лишь плата за бренд. Насколько верны эти представления той и другой сторон? Попробуем разобраться. Итак, бывает четыре группы автозапчастей.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
Для автомобильного завода, являющегося, по сути, только сборщиком машин, самостоятельное производство комплектующих, как правило, не имеет смысла. Поэтому при разработке новой модели автомобильный концерн заказывает детали на стороне. Среди предполагаемых поставщиков устраивается тендер, а сам автозавод выдвигает ряд жестких требований по качеству, срокам поставки.
Причем требования к качеству и характеристикам деталей могут превышать базовые требования отраслевых стандартов. В результате предприятию, выигравшему тендер, выдается техническое задание, в котором указываются основные параметры деталей. Производитель конструирует запчасти, изготавливает и отправляет часть из них на сборочный конвейер, часть - на склады дилерских автосервисов, предварительно упаковав эти детали в коробки со значком автоконцерна. Изготовителей одной и той же детали может быть несколько (например, на Mercedes ставят фары фирм Hella и Bosch), они могут меняться, а по закону автосборщик обязан обеспечивать рынок оригинальной запчастью в течение десяти лет с момента окончания выпуска модели.
Для автомобильного завода, являющегося, по сути, только сборщиком машин, самостоятельное производство комплектующих, как правило, не имеет смысла. Поэтому при разработке новой модели автомобильный концерн заказывает детали на стороне. Среди предполагаемых поставщиков устраивается тендер, а сам автозавод выдвигает ряд жестких требований по качеству, срокам поставки.
Причем требования к качеству и характеристикам деталей могут превышать базовые требования отраслевых стандартов. В результате предприятию, выигравшему тендер, выдается техническое задание, в котором указываются основные параметры деталей. Производитель конструирует запчасти, изготавливает и отправляет часть из них на сборочный конвейер, часть - на склады дилерских автосервисов, предварительно упаковав эти детали в коробки со значком автоконцерна. Изготовителей одной и той же детали может быть несколько (например, на Mercedes ставят фары фирм Hella и Bosch), они могут меняться, а по закону автосборщик обязан обеспечивать рынок оригинальной запчастью в течение десяти лет с момента окончания выпуска модели.
ЗАПЧАСТИ ОТ ЗАВОДСКИХ ПОСТАВЩИКОВ
Изготовители оригинальных запчастей поставляют свою продукцию не только автоконцернам, но и в магазины и неавторизованные сервисы. Естественно, в этом случае продаются они только с логотипом выпустившего их завода.
ЗАПЧАСТИ ОТ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Это запчасти от производителей, не имеющих договоренностей со сборщиками автомобилей. Обычно фирма, производящая запчасти, покупает детали или узлы, разбирает и по их образцу конструирует собственную автозапчасть. Такая запчасть перед выпуском в продажу обязательно должна быть сертифицирована и не всегда является точной копией оригинальной запчасти, может содержать собственные секреты и ноу-хау фирмы-изготовителя. Характерный пример - отдельно изготовленные шаровые опоры для машин, в которых, по замыслу автопроизводителей, опора меняется только в сборе с рычагом.
Изготовители оригинальных запчастей поставляют свою продукцию не только автоконцернам, но и в магазины и неавторизованные сервисы. Естественно, в этом случае продаются они только с логотипом выпустившего их завода.
ЗАПЧАСТИ ОТ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Это запчасти от производителей, не имеющих договоренностей со сборщиками автомобилей. Обычно фирма, производящая запчасти, покупает детали или узлы, разбирает и по их образцу конструирует собственную автозапчасть. Такая запчасть перед выпуском в продажу обязательно должна быть сертифицирована и не всегда является точной копией оригинальной запчасти, может содержать собственные секреты и ноу-хау фирмы-изготовителя. Характерный пример - отдельно изготовленные шаровые опоры для машин, в которых, по замыслу автопроизводителей, опора меняется только в сборе с рычагом.
ЗАПЧАСТИ ОТ УПАКОВЩИКОВ
Подавляющее большинство запчастей, выпущенных производителями с мировыми именами, продаются со штампом и в упаковке других, не менее известных фирм. Понять финансовые выгоды этого довольно сложно, еще сложнее узнать объемы закупок и имена истинных производителей.
ПЛЮСЫ КОНТРАКТНЫХ Б/У ЗАПЧАСТЕЙ
Первый, и самый важный плюс – это цена, которая порой в несколько раз (а иногда в десятки раз) ниже, чем стоимость новых запчастей. Второй плюс - это то, что запчасти все таки оригинальные, то есть высокого качества. Кроме того, контрактные автозапчасти (запчасти б/у, вторичные запчасти) для японских автомобилей - это бывшие в употреблении автозапчасти с автомобилей, списанных в Японии и не имеющих пробега по российским дорогам. Привезены в Россию в разобранном виде и находятся в хорошем техническом состоянии, так как автомобили в Японии своевременно обслуживаются и при этом используются только оригинальные запчасти.
Подавляющее большинство запчастей, выпущенных производителями с мировыми именами, продаются со штампом и в упаковке других, не менее известных фирм. Понять финансовые выгоды этого довольно сложно, еще сложнее узнать объемы закупок и имена истинных производителей.
ПЛЮСЫ КОНТРАКТНЫХ Б/У ЗАПЧАСТЕЙ
Первый, и самый важный плюс – это цена, которая порой в несколько раз (а иногда в десятки раз) ниже, чем стоимость новых запчастей. Второй плюс - это то, что запчасти все таки оригинальные, то есть высокого качества. Кроме того, контрактные автозапчасти (запчасти б/у, вторичные запчасти) для японских автомобилей - это бывшие в употреблении автозапчасти с автомобилей, списанных в Японии и не имеющих пробега по российским дорогам. Привезены в Россию в разобранном виде и находятся в хорошем техническом состоянии, так как автомобили в Японии своевременно обслуживаются и при этом используются только оригинальные запчасти.
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