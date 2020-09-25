Детальный гороскоп на пятницу 25 сентября: Водолеев звезды предупредили об угрозе потери работы

Скорпионам гороскоп на 25 сентября 2020 года посоветовал заняться борьбой с манией величия.

Скорпионам посоветовали бороться с манией величия

Непростая пятница, 25 сентября, грозит знакам Зодиака Водолей и Скорпион – им спрогнозирована оплата кармических долгов, а Весам сулят возрастание сексуальных возможностей.

Скорпионам гороскоп на 25 сентября 2020 года посоветовал заняться борьбой с манией величия, сообщает Главред.

Водолеев звезды предупредили об угрозе потери работы.

Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям огненной стихии

Стрелец

На работе по разным причинам могут вспыхивать конфликты, есть угроза просчетов и недоразумений. Вы можете отступить от своих принципов.

Овен

Нельзя действовать на эмоциях и доверять советам посторонних. Прислушивайтесь к интуиции, доверьтесь здравому смыслу и логике.

Лев

Поддержка руководства и оптимизм помогут достичь успеха в профессиональной деятельности. Если деньги легко пришли, то могут и легко уйти.

Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям воздушной стихии



Придется расплачиваться за ошибки, которые вы допустили. Не стоит отказываться от ноши, которую вы добровольно взяли на свои плечи. Отношения с руководством могут ухудшиться, вы можете потерять работу.

Близнецы

На работе возможны разногласия по множеству поводов, есть угроза проколов. Вы можете плохо себя чувствовать. День подходит для укрепления здоровья.

Весы

Будьте готовы к тому, что планы изменятся. Вы можете стать сильнее в духовном и сексуальном плане.

Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям земной стихии

Дева



Вы можете стать обаятельнее. Можно купить дорогую вещь, которую вы давно облюбовали.

Телец

Может появиться возможность улучшить личную жизнь. На работе недоброжелатели могут вам устроить козни, также есть угроза недоразумений и конфликтов. Главное – держать себя в руках и не подливать масла в огонь.

Козерог

"Выключите" субъективность и откажитесь от предвзятости. Работа может помочь справиться с неустойчивостью в эмоциональном плане.

Чего ожидать и чего опасаться в пятницу представителям водной стихии

Рыбы

Вам под силу изменить любовную сферу в лучшую сторону. Если вы готовы к конкретной работе – может появиться шанс реализовать свои способности и таланты.

Рак

Чтобы не испортить ход дела – держите под контролем свои чувства и желания. Оптимизм может оказаться неоправданным.

Скорпион

Стоит бороться с манией величия – нужно критиковать себя и строго оценивать. Из-за старых проблем жизнь может измениться.