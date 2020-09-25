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Склеит разбитую чашу: Наташа Королева прокомментировала измену Тарзана

19:34 25.09.2020 Фото: instagram.com
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"Разрушение дает нам новый шанс!" - говорит Наташа.

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Судя по риторике, Наташа Королева намерена простить неверного мужа
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Склеит разбитую чашу: Наташа Королева прокомментировала измену ТарзанаПозы при занятии любовью для полных женщинЕщё 227 новостей

Поклонники продолжают следить за развитием событий в отношениях Наташи Королевой и Таразана, об изменах которого недавно стало известно. Как певица прокомментировала ситуацию, смотрите в нашем материале.

Напомним, недавно появилось подтверждение многочисленных слухов: Тарзан (Сергей Глушко — настоящее имя артиста, прим.ред.) изменил Наташе Королевой. Он не стал ждать, пока на телевидении начнут обсуждать тему, а сам записал видеообращение, в котором рассказал об адюльтере.

Конечно же, все ждали, как ситуацию прокомментирует Наташа Королева, ведь были сообщения о беременности любовницы Глушко (после тест показал отрицательный результат). И сегодня артистка в Инстаграм опубликовала сообщение.

королева прокомментировала измены Тарзана

Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов: один переводится Разрушение второй Шанс ! Разрушение дает нам новый шанс!

Судя по риторике, Наташа Королева намерена простить неверного мужа.

И все бы ничего, это дела сугубо личные, но вместе с откровением о делах семейных артистка анонсировала выход новой песни "Красная помада", из-за чего огромное количество людей обвинило ее в хайпе на теме и придуманной истории, чтобы заработать деньги и лишний раз привлечь к себе внимание.

Правда это или нет, мы вряд ли узнаем, а вот уже завтра состоится премьера песни.

Кстати, Тарзан и Королева будут не первыми, кто помирился после публичных скандалов на почве измен. Так, снова демонстрируют идиллию после расставания Джиган и Оксана Самойлова.

Возможно, и Наташа Королева с мужем смогут склеить разбитую чашу, тем более что они уже вместе 17 лет.

Источник: hochu.ua

измена певица прощение стриптизер Наташа Королева Сергей Глушко (Тарзан)
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