Склеит разбитую чашу: Наташа Королева прокомментировала измену Тарзана

Судя по риторике, Наташа Королева намерена простить неверного мужа

Поклонники продолжают следить за развитием событий в отношениях Наташи Королевой и Таразана, об изменах которого недавно стало известно. Как певица прокомментировала ситуацию, смотрите в нашем материале.

Напомним, недавно появилось подтверждение многочисленных слухов: Тарзан (Сергей Глушко — настоящее имя артиста, прим.ред.) изменил Наташе Королевой. Он не стал ждать, пока на телевидении начнут обсуждать тему, а сам записал видеообращение, в котором рассказал об адюльтере.

Конечно же, все ждали, как ситуацию прокомментирует Наташа Королева, ведь были сообщения о беременности любовницы Глушко (после тест показал отрицательный результат). И сегодня артистка в Инстаграм опубликовала сообщение.



королева прокомментировала измены Тарзана

Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов: один переводится Разрушение второй Шанс ! Разрушение дает нам новый шанс!

Судя по риторике, Наташа Королева намерена простить неверного мужа.

И все бы ничего, это дела сугубо личные, но вместе с откровением о делах семейных артистка анонсировала выход новой песни "Красная помада", из-за чего огромное количество людей обвинило ее в хайпе на теме и придуманной истории, чтобы заработать деньги и лишний раз привлечь к себе внимание.

Правда это или нет, мы вряд ли узнаем, а вот уже завтра состоится премьера песни.

Кстати, Тарзан и Королева будут не первыми, кто помирился после публичных скандалов на почве измен. Так, снова демонстрируют идиллию после расставания Джиган и Оксана Самойлова.

Возможно, и Наташа Королева с мужем смогут склеить разбитую чашу, тем более что они уже вместе 17 лет.

Источник: hochu.ua