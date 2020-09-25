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Астрологический прогноз на 25 сентября от Павла Глобы: Стрельца кто-то обидит, Водолею пора в больницу

08:07 25.09.2020 Фото: pxhere
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Павел Глоба говорит, что 25 сентября 2020 года, обещает всем знакам Зодиака неплохие шансы на успех, это – день возможностей. А уж как вы ими воспользуетесь, зависит лишь от вашей нацеленности на успех и желания достигать намеченного.

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Скорпионам астролог советует сегодня взять тайм-аут

Овен

Овнам удастся сегодня заручиться мощной поддержкой единомышленников. Не отказывайтесь от предложенной помощи, и все у вас сложится прекрасно.

Телец

Сегодня ваши отношения с коллегами будут просто идеальны. В коллективе не предвидится никаких трений, и вы сможете сполна реализовать в работе свое творческое начало.

Близнецы

Близнецы достигнут полного взаимопонимания со своими близкими в семье. Сегодня самое время воплощать свои креативные идеи по устройству дома, вас поддержат.

Рак

Раки сегодня будут на пике своих жизненных сил. Вам хватит энергии чтобы завершить все начатое – даже то, что вы уже считали невыполнимым. Энергия  будет бить из вас ключом до вечера.

Лев

Львы сегодня, возможно, будут не очень удачливы в любви, зато вам весьма повезет в финансовых делах. Возможно заключение выгодной сделки или хорошее приобретение.

Дева

Девы будут сегодня удачливы в работе. Однако этот успех в служебных делах может быть немного омрачен проблемами в личных отношениях. Вы слишком много времени уделяете работе в ущерб личной жизни – подумайте над этим.

Весы

Весы, сегодня у вас появится возможность обнаружить в своем окружении человека, который тормозит вас в развитии. Возможно, он делает это неосознанно, но возможен и умысел. В любом случае, вам стоит от него избавляться.

Скорпион

Скорпионам астролог советует сегодня взять тайм-аут. Вы чересчур активно погрузились в начатую вами новую жизнь. При этом вы тратите слишком много сил, и сегодня ваш организм может дать вам сигнал, что нужно притормозить.

Стрелец

Стрельцы, сегодня не самый лучший ваш день. У вас возможен либо конфликт на работе, либо кто-то вас чем-то сильно обидит. Постарайтесь сдержать себя и не подать виду, что вам больно. Ведь обидчик только и ждет, чтобы заставить вас страдать.

Козерог

Козероги могут сегодня поддаться минутному соблазну и наломать дров, надолго испортив отношения с близким человеком. Лучше вам сегодня не поддерживать опасных разговоров и не оставаться ни с кем наедине.

Водолей

Водолеям нужно подумать о своем здоровье. Особенно, если вас что-то беспокоит. Да если даже и не беспокоит, выкройте время для похода к врачу.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут стать настоящим центром притяжения в коллективе. Ваши лидерские задатки проявятся в этот день особенно ярко. Вы сумеете  увлечь  своими идеями даже тех, кто намного опытнее вас.

Источник: today

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