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Арестовали квартиру и счета Навального приставы России

08:01 25.09.2020 Фото: Википедия
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Арест был наложен 27 августа — через неделю после того, как Навального отравили. Арест означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить.

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Навального перевели в стационар после отравления

Федеральная служба судебных приставов арестовала квартиру политика Алексея Навального в Марьино и его счета по иску компании «Московский школьник», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По словам Ярмыш, арест был наложен 27 августа — через неделю после того, как Навального отравили. Арест означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. По тому же иску арестовали счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией, из-за чего фонд вынужденно перешел на другое юридическое лицо.

По иску «Московского школьника» Навальный, Соболь и ФБК должны выплатить компании более 80 миллионов рублей.

Иск подали после расследования Соболь, в котором говорилось, что массовые отравления в московских школах связаны с некачественным питанием, за которое отвечала компания.

арест квартиры навальный
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