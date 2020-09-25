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Застрелился часовой в дисциплинарной воинской части

10:30 25.09.2020 Фото: YANDEX.RU
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Личный состав воинской части после происшествия был поднят по тревоге и стянут в расположение.

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Часовой застрелился в читинском дисбате

Ночью 25 сентября в дисциплинарной воинской части №44311 в Чите застрелился часовой. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили «МК в Чите» два независимых друг от друга компетентных источника.

Пока не известно, с чем было связано самоубийство. Военные следователи проводят проверку. Личный состав воинской части после происшествия был поднят по тревоге и стянут в расположение.

Уточним, что дисциплинарная воинская часть находится в читинском микрорайоне Каштаке. Там содержатся солдаты и старшины, совершившие дисциплинарные проступки во время прохождения службы.

Комментарий в военном следственном отделе по Читинскому гарнизону на момент публикации новости получить не удалось. В ведомстве воздержались от комментариев.

В пресс-службе Восточного военного округа комментарий также получить не удалось.

Источник: mkchita.ru

застрелился солдат часовой
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