Застрелился часовой в дисциплинарной воинской части

Личный состав воинской части после происшествия был поднят по тревоге и стянут в расположение.

Часовой застрелился в читинском дисбате

Ночью 25 сентября в дисциплинарной воинской части №44311 в Чите застрелился часовой. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили «МК в Чите» два независимых друг от друга компетентных источника.

Пока не известно, с чем было связано самоубийство. Военные следователи проводят проверку. Личный состав воинской части после происшествия был поднят по тревоге и стянут в расположение.

Уточним, что дисциплинарная воинская часть находится в читинском микрорайоне Каштаке. Там содержатся солдаты и старшины, совершившие дисциплинарные проступки во время прохождения службы.

Комментарий в военном следственном отделе по Читинскому гарнизону на момент публикации новости получить не удалось. В ведомстве воздержались от комментариев.

В пресс-службе Восточного военного округа комментарий также получить не удалось.

Источник: mkchita.ru