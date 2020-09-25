Выпущенного на волю амурского тигра Павлика нашли убитым

Максимальное наказание за это правонарушение — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

В Свободненском районе нашли убитым амурского тигра Павлика

Амурского тигра застрелили в лесах Свободненского района. Останки обнаружили охотоведы. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, это тигр Павлик, которого выпустили в Приамурье в 2019 году.

Как сообщил «Амурской правде» природохранный прокурор области Олег Зюбин, в ночь на 24 сентября охотоведы обнаружели останки тигра в районе села Новостепановка Свободненского района. На хищнике был ошейник. «В каком состоянии находятся останки, пока неизвестно. Ошейник пытались снять», — отметил Олег Зюбин.

Местная полиция по факту возбудила уголовное дело по статье 258.1 УК РФ — «Добыча животного, занесенного в Красную книгу». Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Максимальное наказание за это правонарушение — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Как рассказали АП в Центре «Амурский тигр», как правило, когда расследуются такие дела, правоохранительные органы обращаются за проведением экспертизы к ним. В этом случае останки доставят в Приморье, а специалисты установят точную причину гибели животного и идентифицируют животное.

Как писала «Амурская правда», Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью в феврале 2018 года. Взрослая тигрица повадилась охотиться на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Меры по отпугиванию, принятые специалистами конфликтной группы Приморского охотнадзора, результата не принесли, было решено отловить хищницу в целях ее же безопасности. Малышей, которым на тот момент было около 6–7 месяцев, решили не оставлять одних в тайге, где им с высокой долей вероятности грозила гибель. Тигрят доставили к матери в Центр реабилитации. Обследования показали, что взрослая тигрица не имеет шансов вернуться в дикую природу.

В марте 2018 года ее отправили в Красноярский зоопарк. Тигрята же больше года находились в Центре реабилитации, где их готовили к возвращению в дикую природу. 15 мая 2019-го тигров доставили к месту выпуска в Амурскую область, где поместили в специально оборудованный временный вольер для адаптации. 23 мая 2019 года специалисты дистанционно открыли двери вольера, и тигры выбрались на свободу. Дальневосточные ученые все это время наблюдали за перемещениями хищников. Павлик оказался любителем приключений: он переходил по Амуру в Китай и переплывал Бурейское водохранилище.

Источник: ampravda.ru