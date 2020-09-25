Кому еще выплатят по 10 000 руб. на детей в сентябре 2020 в Бердске?

Рассчитывать на помощь от государства на детей в пандемию этой осенью могут только ограниченная категория родителей.

Единовременная выплата по 10 тыс. рублей назначена почти на 22 млн детей

Заместитель начальника Пенсионного фонда по Бердску Татьяна Кусова выступила на оперативном штабе Бердска 25 сентября.

Татьяна Юрьевна напомнила, что подать заявление на единовременную выплату в 10 000 рублей в пандемию коронавируса можно успеть подать только до 1 октября.

- Подать заявление могут только те, кто не успел еще этого сделать и те, чьим детям исполнилось 3 года в июле, августе и сентябре 2020 года, - отметила Кусова.

Это же правило относится к тем родителям, которые хотят получать ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет.

Татьяна Юрьевна отметила, что в Бердске на 3 детей родители так и не пришли получить деньги.