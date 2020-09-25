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Кому еще выплатят по 10 000 руб. на детей в сентябре 2020 в Бердске?

10:41 25.09.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Рассчитывать на помощь от государства на детей в пандемию этой осенью могут только ограниченная категория родителей.

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Единовременная выплата по 10 тыс. рублей назначена почти на 22 млн детей
Сюжет: Все пособия Путина
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Кому еще выплатят по 10 000 руб. на детей в сентябре 2020 в Бердске?Новый размер материнского капитала на 2021 год назвал ПутинЕщё 310 новостей

Заместитель начальника Пенсионного фонда по Бердску Татьяна Кусова выступила на оперативном штабе Бердска 25 сентября.

Татьяна Юрьевна напомнила, что подать заявление на единовременную выплату в 10 000 рублей в пандемию коронавируса можно успеть подать только до 1 октября.

- Подать заявление могут только те, кто не успел еще этого сделать и те, чьим детям исполнилось 3 года в июле, августе и сентябре 2020 года, - отметила Кусова.

Это же правило относится к тем родителям, которые хотят получать ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет.

Татьяна Юрьевна отметила, что в Бердске на 3 детей родители так и не пришли получить деньги.

10000 на ребенка выплаты отказ от соцпакета пандемия пенсия Татьяна Кусова Бердский УПФР
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