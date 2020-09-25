Кому еще выплатят по 10 000 руб. на детей в сентябре 2020 в Бердске?

Заместитель начальника Пенсионного фонда по Бердску Татьяна Кусова выступила на оперативном штабе Бердска 25 сентября.
Татьяна Юрьевна напомнила, что подать заявление на единовременную выплату в 10 000 рублей в пандемию коронавируса можно успеть подать только до 1 октября.
- Подать заявление могут только те, кто не успел еще этого сделать и те, чьим детям исполнилось 3 года в июле, августе и сентябре 2020 года, - отметила Кусова.
Это же правило относится к тем родителям, которые хотят получать ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет.
Татьяна Юрьевна отметила, что в Бердске на 3 детей родители так и не пришли получить деньги.