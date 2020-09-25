"Это уже не шутки": Зараженных COVID-19 становится больше в Москве, заявил мэр Собянин

Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается, это говорит о том, что ситуация усложняется.

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в Москве, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - сообщил Собянин.

Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В четверг столица перешагнула психологическую отметку в более 1 тысячи выявленных случаев за сутки. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%.