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О подготовке кибератаки на Tesla не признал вину 27-летний Крючков

11:00 25.09.2020 Фото: © Flickr / Roger
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"Я не виноват", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата Невада.

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Обвиняемый в подготовке кибератаки на Tesla россиянин не признал вину

Россиянин Егор Крючков, обвиняемый в США в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla, не признал свою вину, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Я не виноват", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата Невада.
Судья постановил, что Крючков продолжит содержаться под стражей до начала процесса, назначенного на 1 декабря. Вероятнее всего, эта дата будет перенесена, сообщает агентство.

По словам местного прокурора, Крючкову грозит тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. После завершения тюремного срока последует депортация.
В обвинительных материалах говорится, что примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался нанять сотрудника компании, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему компании.

Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.

Источник: РИА Новости

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