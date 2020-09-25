О подготовке кибератаки на Tesla не признал вину 27-летний Крючков

"Я не виноват", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата Невада.

Обвиняемый в подготовке кибератаки на Tesla россиянин не признал вину

Россиянин Егор Крючков, обвиняемый в США в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla, не признал свою вину, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я не виноват", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата Невада.

Судья постановил, что Крючков продолжит содержаться под стражей до начала процесса, назначенного на 1 декабря. Вероятнее всего, эта дата будет перенесена, сообщает агентство.

По словам местного прокурора, Крючкову грозит тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. После завершения тюремного срока последует депортация.

В обвинительных материалах говорится, что примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался нанять сотрудника компании, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему компании.

Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.

Источник: РИА Новости