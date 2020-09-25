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Певчих пошутила про отравление Навального в прямом эфире

11:30 25.09.2020 Фото: Pr Scr youtube.com / Навальный LIVE
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Также обсудили, по ее словам, «бредовые» версии относительно вероятных заказчиков и исполнителей отравления Навального.

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Певчих оценила свою причастность к отравлению Навального в прямом эфире

Мария Певчих в эфире «Навальный LIVE» позволила себе неуместную шутку про отравление основателя признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. При этом она попыталась отвести подозрение от Владимира Ашуркова, которого СМИ называют одним из возможных заказчиков покушения на Навального.

Гостем сегодняшнего эфира стала руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих. Один из ведущих стрима, директор фонда Иван Жданов не без сарказма поинтересовался, действительно ли она работает на Главное разведывательное управление, после чего участники эфира начали улыбаться и посмеиваться.

Певчих спокойно призналась, что у нее было два варианта, как можно пошутить, отвечая на этот вопрос, и в итоге манерно произнесла, что она на этом эфире — «новичок». Шутка понравилась Жданову, и они продолжили беседу на этой легкой и позитивной ноте.

Стоит отметить, что подобное поведение ближайших сторонников Алексея Навального, который, как утверждают врачи берлинской клиники «Шарите», совсем недавно вышел из комы и теперь восстанавливается после случившегося, выглядит весьма странно и неуместно. К тому же, европейские специалисты утверждают, что основатель ФБК мог быть отравлен ядом «Новичок».

Кроме того, в ходе стрима Певчих и Жданов также обсудили, по ее словам, «бредовые» версии относительно вероятных заказчиков и исполнителей отравления Навального.

Глава отдела расследований ФБК заявила, что она не верит в причастность к этому делу американцев, рептилоидов или исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова, которого ранее СМИ назвали одним из возможных заказчиков покушения на оппозиционера.

Не стоит забывать, что, согласно журналистскому расследованию Pravda.ru, именно Мария Певчих могла оказаться отравительницей Алексея Навального. Она постоянно находилась рядом с оппозиционером в ходе его поездки в Новосибирск и Томск, имея прямой доступ к его личным вещам, и могла исполнить заказ западных кураторов по устранению основателя ФБК, с которым у них возник конфликт интересов.

Примечательно, что, по версии издания, отправил Певчих в Россию к Навальному Владимир Ашурков. Таким образом, можно предположить, что, заявляя о непричастности исполнительного директора ФБК к отравлению оппозиционера, Певчих пытается отвести подозрения от себя.

ФБК* - официально признана иностранным агентом в России.

блогер новичко отравление токсин яд Мария Певчих Алексей Навальный
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