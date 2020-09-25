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Пикет требующих зарплату за COVID-19 медиков запретили в Новосибирске

13:00 25.09.2020 Фото: © Sibnet.ru
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На нём медики собирались привлечь внимание властей к актуальным проблемам здравоохранения: задержкам стимулирующих и страховых выплат за работу с COVID.

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Пикет на 30 человек планировалось провести в Сквере медицинских работников на улице Семьи Шамшиных

Медики в Новосибирске запланировали пикет с требованием выплат за COVID, но мэрия не согласовала его, сообщил Sibnet.ru в четверг председатель первичной организации профсоюза медиков «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев.

Пикет на 30 человек планировалось провести в Сквере медицинских работников на улице Семьи Шамшиных в следующий понедельник, 28 сентября. Мероприятие должно было стать частью всероссийской акции «Заплатите за COVID». На нём медики собирались привлечь внимание властей к актуальным проблемам здравоохранения: задержкам стимулирующих и страховых выплат за работу с COVID.
«Пикет не согласовали. Пока думаем, (что делать дальше)», – сообщил Комлев. На своей странице в соцсети он уточнил, что мероприятие запретили из-за ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Тем не менее, ранее на той же площадке незадолго до выборов проходил концерт ансамбля «Дружина» с участием Рената Сулейманова, который на тот момент был депутатом горсовета.

«Хорошо быть мэром! Хочу разрешу, а хочу не разрешу. А как еще трактовать отказы в согласовании пикета и проведение концерта? Пикет заявлен простым смертным, а концерт самой мэрией. Простите, я чуть не забыл! На концерте же "засветился" бывший депутат горсовета, однопартиец товарища Локтя. На своих, очевидно, постановления Губернатора могут и не распространяться. Ведь нужно было поддержать тонущего товарища», – написал Комлев.

«Пикет не согласовали. Пока думаем, (что делать дальше)», – сообщил Комлев. На своей странице в соцсети он уточнил, что мероприятие запретили из-за ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

медики пикет скорая
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От редакции

Будут выплаты?

Ириска, 25 сентября 2020 13:10
Конечно, привыкли на медиках ездить!

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