Хотят ли работать с глуховатыми коллегами, ответили жители Новосибирска

Несмотря на то, что за последние 5 лет при поддержке Всероссийского общества глухих было предпринято много шагов, направленных на решение вопросов социальной реабилитации и трудоустройства инвалидов по слуху, в частности, снят ряд ограничений на их трудоустройство, проблема по-прежнему стоит достаточно остро.

Больше половины жителей Новосибирска готовы работать с неслышащими коллегами

Согласно данным опроса, проведенного Авито Работа в преддверии Международного дня глухих (27 сентября), 64% жителей Новосибирска уверены, что им будет комфортно работать с коллегами, у которых есть нарушения слуха. Подавляющее большинство респондентов (83%), встречавших слабослышащих и неслышащих сотрудников, считают, что качество их работы не зависит от этой особенности.

Вопрос трудоустройства людей с инвалидностью в России по-прежнему стоит остро - они сталкиваются со сложностями в получении высшего или профессионального образования, ограниченным выбором доступных профессий, предубеждением работодателей и коллег. Аналитики Авито Работы опросили 10 000 россиян со всех уголков страны старше 18 лет, чтобы выяснить, встречали ли они работников с нарушениями слуха и в каких сферах деятельности, как они оценивают качество их работы и возможности трудоустройства, а также готовы ли они работать со слабослышащими и неслышащими коллегами. Опрос проходил 21-23 сентября 2020 года.

Тихое место: кем работают глухие и слабослышащие в Новосибирске

Большинство респондентов (61%) отметили, что встречали слабослышащих или глухих работников, 28% с ними не сталкивались, ещё 10% затруднились ответить.

В Новосибирске респонденты чаще всего сталкивались с неслышащими работниками в тех сферах деятельности, где обычно не требуются специальные навыки - это были грузчики, уборщики, дворники, почтальоны или курьеры (36%). На втором месте по популярности - водители (28%, в том числе водители такси). Замыкают тройку кассиры в супермаркете - 27% опрошенных отметили, что встречали неслышащих работников среди них.

В Москве респонденты чаще всего встречают неслышащих сотрудников на позиции кассиров в супермаркетах (42%), в профессиях, не требующих специальных навыков (29%), а также доставщиков заказов, готовой еды или продуктов (17%).

В Санкт-Петербурге большинство опрошенных отметили, что глухие чаще всего работают в профессиях, не требующих специальных навыков (35%), кассирами в супермаркетах (27%) и в рабочих профессиях (17%).

В городах-миллионниках респонденты встречали глухих работников в профессиях, не требующих специальных навыков (35%), на кассах в супермаркетах (27%), а также в такси (22%).

Можете ли вы вспомнить, в каких сферах (в каких профессиях) вы чаще всего встречали слабослышащих или глухих работников? Россия Москва Санкт- Петербург Города- -миллионники Новосибирск Водитель/водитель такси 21% 15% 12% 22% 28% Кассир в супермаркете 15% 42% 27% 27% 27% Доставщик готовой еды/ продуктов/заказов 16% 17% 15% 13% 10% Уборщик/грузчик/дворник/почтальон/курьер (профессии без специальных навыков) 37% 29% 36% 35% 36% Оператор на линии выдаче заказов/Комплектовщик/Фасовщик/Складской работник 13% 11% 11% 10% 11% Столяр/Электрик/Сверловщик/ Мастер отделочных работ (рабочие профессии) 17% 11% 17% 17% 11% Повар/официант/бариста/работник кухни (ресторанная сфера) 6% 7% 4% 7% 7% Мастер маникюра/массажист/парикмахер/косметолог (сфера услуг) 8% 9% 10% 9% 6% Юрист/бухгалтер/администратор (офисные профессии) 4% 3% 4% 4% 2% Инженер (технические профессии) 5% 5% 5% 6% 3% Другое 14% 9% 12% 8% 7%

Подавляющее большинство россиян (87%) позитивно оценивают качество работы сотрудников с нарушениями слуха - 65% опрошенных считают, что оно не хуже, чем у слышащих работников, 13% - что оно лучше, а 9% - что оно намного лучше.

В Новосибирске ситуация аналогичная - 83% позитивно оценивают качество работы сотрудников с нарушениями слуха, причём 69% опрошенных считают, что оно не хуже, чем у слышащих работников, 8% - что оно лучше, и 6% - что оно намного лучше.

Данная тенденция прослеживается во всех городах, где проводилось исследование, а наиболее позитивно труд работников с нарушениями слуха оценили респонденты Омска и Челябинска - по 14% опрошенных в этих городах считают, что качество работы глухих намного лучше, чем у остальных работников без нарушения слуха.

Трудоустройство: готовы ли россияне работать с неслышащими коллегами?

Несмотря на то, что за последние 5 лет при поддержке Всероссийского общества глухих было предпринято много шагов, направленных на решение вопросов социальной реабилитации и трудоустройства инвалидов по слуху (в частности, снят ряд ограничений на их трудоустройство), проблема по-прежнему стоит достаточно остро.

Большинство респондентов с этим согласны - 66% опрошенных жителей Новосибирска считают, что людям с инвалидностью, связанной с нарушениями слуха, сложно найти работу. Так же считают 67% россиян, 67% москвичей, 69% петербуржцев и 66% респондентов в городах-миллионниках.

При этом большинство опрошенных в Новосибирске - 64% - готовы работать в одном коллективе с неслышащим или слабослышащим коллегой и считают, что им это было бы комфортно. Ещё 22% респондентов предполагают, что им было бы некомфортно, а 14% затруднились ответить.

Как вы считаете, было бы вам комфортно работать в коллективе со слабослышащим или неслышащим коллегой? Россия Москва Санкт- Петербург Города- -миллионники Новосибирск Я уже работаю в коллективе со слабослышащим коллегой 3% 3% 3% 2% 3% Я думаю, мне было бы комфортно работать 26% 24% 18% 26% 23% Я думаю, мне было бы скорее комфортно работать 35% 32% 35% 32% 39% Я думаю, мне было бы скорее НЕ комфортно работать 14% 17% 19% 17% 16% Я думаю, мне было бы НЕ комфортно работать 5% 4% 5% 5% 6% Затрудняюсь ответить 17% 19% 19% 18% 14%

Об Авито Работа

Авито – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису «Яндекс Радар», ежемесячная аудитория Авито превышает 50 млн человек - около третьей части населения России. 55% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено больше 67 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 500 000 новых объявлений.

На сайте зарегистрировались 1,3 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. Сейчас на сайте размещено почти 2 млн активных резюме и свыше 400 000 вакансий. За август 2020 года свои объявления, вакансии и резюме, разместили 337 тысяч человек и компаний. В раздел «Работа» заходит 23% посетителей Авито.

Приложение 1. Ответы опроса про неслышащих по России

Ответы Все Пол Возраст М Ж 18- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55+ Встречали ли вы слабослышащих или глухих работников? Например, это могут быть водители такси, кассиры в супермаркетах, курьеры, почтальон и т.д. Да 56% 56% 56% 51% 54% 57% 56% 58% Нет 35% 35% 35% 42% 40% 34% 31% 32% Затрудняюсь ответить 9% 9% 9% 8% 6% 9% 13% 10% Можете ли вы вспомнить, в каких сферах (в каких профессиях) вы чаще всего их встречали? Водитель/водитель такси 21% 17% 26% 38% 33% 16% 14% 11% Кассир в супермаркете 15% 15% 15% 20% 19% 12% 16% 12% Доставщик готовой еды/ продуктов/заказов 16% 14% 17% 20% 18% 19% 14% 8% Уборщик/грузчик/дворник/почтальон/курьер (профессии без специальных навыков) 37% 37% 37% 28% 34% 43% 39% 36% Оператор на линии выдаче заказов/Комплектовщик/Фасовщик/Складской работник 13% 12% 13% 7% 12% 17% 7% 16% Столяр/Электрик/Сверловщик/ Мастер отделочных работ (рабочие профессии) 17% 23% 12% 13% 10% 18% 15% 29% Повар/официант/бариста/работник кухни (ресторанная сфера) 6% 6% 7% 7% 8% 8% 3% 4% Мастер маникюра/массажист/парикмахер/косметолог (сфера услуг) 8% 7% 10% 10% 8% 6% 7% 12% Юрист/бухгалтер/администратор (офисные профессии) 4% 4% 4% 2% 2% 2% 5% 10% Инженер (технические профессии) 5% 6% 4% 5% 2% 5% 5% 9% Другое 14% 11% 16% 8% 11% 9% 20% 22% Как бы вы оценили качество их работы в сравнении с работниками без нарушения слуха? Качество работы намного лучше, чем у остальных работников без нарушения слуха 9% 12% 6% 7% 9% 6% 6% 16% Качество работы лучше, чем у работников без нарушения слуха 13% 13% 13% 13% 13% 20% 9% 10% Качество работы идентично 65% 61% 68% 66% 67% 61% 67% 63% Качество работы хуже, чем у остальных работников без нарушения слуха 4% 4% 4% 4% 5% 6% 2% 4% Качество работы намного хуже, чем у остальных работников без нарушения слуха 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% Затрудняюсь ответить 9% 9% 8% 10% 6% 7% 15% 7% Как вы думаете, о инвалидам с нарушением слуха сложно трудоустроиться? Оцените по шкале от 1 до 5. 1 - Да, я думаю, им очень сложно найти работу 40% 37% 43% 32% 43% 40% 41% 42% 2 25% 25% 25% 26% 22% 27% 22% 28% 3 20% 22% 19% 25% 20% 17% 24% 19% 4 7% 8% 7% 7% 6% 9% 7% 6% 5 - Нет, я думаю, найти работу не составляет труда 3% 4% 3% 4% 6% 3% 2% 1% Затрудняюсь ответить 4% 5% 4% 5% 3% 4% 5% 3% Как вы считаете, было бы вам комфортно работать в коллективе со слабослышащим коллегой? 1 - Я уже работаю в коллективе со слабослышащим коллегой 3% 4% 2% 1% 2% 2% 2% 6% 2 - Я думаю, мне было бы комфортно работать 26% 25% 27% 38% 30% 22% 29% 17% 3 - Я думаю, мне было бы скорее комфортно работать 35% 33% 36% 35% 35% 38% 28% 38% 4 - Я думаю, мне было бы скорее НЕ комфортно работать 14% 14% 14% 10% 14% 15% 14% 17% 5 - Я думаю, мне было бы НЕ комфортно работать 5% 6% 4% 4% 2% 4% 9% 6% Затрудняюсь ответить 17% 17% 17% 12% 17% 19% 17% 17%

Приложение 2. Ответы опроса про неслышащих по регионам