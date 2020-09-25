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Бугринскую рощу и новую ледовую арену соединят велодорожками в 2022

14:00 25.09.2020 Фото: pixabay.com
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По словам вице-мэра, как только будет разработан дизайн-проект, станет понятен необходимый объём финансирования.

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Парк у новой ледовой арены соединят велодорожками с Бугринской рощей

К 2022 году на левом берегу Оби в Новосибирске, там, где сейчас идёт строительство новой ледовой арены, появится большой парк. Его рабочее название «Спортивный». Он займёт территорию вокруг хоккейного центра и захватит остров Коровий, на который сейчас ведёт песчаная коса. Затем парк соединят с другим парком — Бугринской рощей.

Как рассказала 24 сентября в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» вице-мэр Анна Терешкова, по береговой территории от метромоста до Бугринского моста можно будет прогуляться, пробежать, прокатиться на лыжах зимой, а летом проехать на велосипеде.
В парке оборудуют отдельные дорожки для скандинавской ходьбы, для лыжников, для велосипедистов. Для экстремалов обустроят рампы. Для семейного отдыха предусмотрят специальные площадки, кафе и сервисы. В итоге должен получиться большой спортивный кластер, где новосибирцы смогут гулять среди леса на большие расстояния.

«На этой территории мы сохраняем все ценные деревья. Больные и старые уберём. Наши дендрологи сейчас помечают каждое дерево, чтобы максимально сохранить все посадки. Наша задача — сделать парк не грандиозным, а экологичным», — пояснила Анна Терешкова.

В Заельцовском парке есть велодорожка, но её протяжённость всего 1,2 км. Это, по мнению Анны Терешковой, очень мало для велосипедистов. А в «Спортивном» парке, соединённом с Бугринской рощей, у них появится возможность проехать не менее пяти километров. «А лучше десяти», — добавила она.

Анна Терешкова добавила, что на следующий год запланировали разработку концепции развития парковой зоны набережной на ОбьГЭСе. В этом году в рамках проекта «Сад памяти» на променаде этого сквера высадили 75 кустов сирени. По словам вице-мэра, как только будет разработан дизайн-проект, станет понятен необходимый объём финансирования, его включат в городской бюджет и приступят к реконструкции.

велодорожки дендролог парк
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