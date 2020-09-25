Специальный знак для водителей впервые поставят на трамвайных путях в Новосибирске

Пока автовладельцы изменений не замечают и продолжают заезжать на рельсы.

Трамваям впервые выделили полосу в Новосибирске

На улице Дуси Ковальчук для беспрепятственного движения трамвая появилась выделенная полоса. Впервые в Новосибирске установили специальный знак, запрещающий водителям автомобилей въезжать на пути.

«Ответственность за нарушение этого знака наступает точно такая же, как за знак „Кирпич“ по трамвайной полосе. То есть первые нарушения — 1500 рублей. Там, где возможно, мы делаем обособление на бордюрный камень. Мы действительно приступили к комплексной реконструкции трамвайных линий в городе Новосибирске для того, чтобы обеспечить движение трамвая максимально без помех — именно в таком варианте он показывает свою эффективность», — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Знак «Выделенная полоса для трамваев» ограничивает движение автотранспорта по путям на участке улицы Дуси Ковальчук от площади Калинина до Залесского. ⁠



Пока автовладельцы изменений не замечают и продолжают заезжать на рельсы. Нарушения, кроме представителей ГИБДД, будут фиксировать бортовые камеры — их начали устанавливать на трамваи в прошлом году.

А до конца текущего года на улице Дуси Ковальчук планируют сделать остановочные пункты с платформами для ожидания и посадки-высадки пассажиров. Они будут огорожены, рядом сделают пешеходные переходы.

Источник: nsknews.info