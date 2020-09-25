Заросли грязью: Нет горячей воды с 17 сентября в доме №3 по ул. Комсомольской. Рядом строят баню

В КБУ знают о проблеме в доме, там же обещают - с запуском отопления горячая вода появится. Крайний срок подачи тепла - 25 сентября.

Старое здание общественной бани снесли в ноябре 2019 года

Почему нет воды в доме №3 по улице Комсомольской сегодня, 25 сентября, ответил заместитель директора по строительству и общим вопросам КБУ Бердска Александр Алексеенко. Напомним, в редакцию обратился бердчанин Сергей.

- Уже неделю нет горячей воды. Жена звонила сегодня в управляющую компанию. Сказали, что тепло должны подключить. График с 23 по 25 сентября. Она поругалась, что уже 25 число и тишина. Как всегда мы последние. А по воде сказали, ничего не знают. КБУ не могут найти причину. Уже неделю ищут причину?!Может уже проверить руководителей на соответствие занимаемым должностям, - недоумевает житель Бердска.

Александр Алексеевич прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск", что КБУ ищет причину отсутствия горячей воды. Она должна появится с запуском отопления.

- Не могу прокомментировать ситуацию. Но мы о ней знаем, ищем решение, - ответил замдиректора КБУ.

По данным "Курьер. Среда. Бердск", воды нет из-за строительства новой бани по ул. Комсомольской. На момент публикации материала, вода та и не появилась в доме. К слову сказать, сегодняшний день - последний, когда в домах Бердска должно появиться тепло. Ведь в ближайшие выходные пообещали заморозки до -5 градусов ночью. А по закону запуск отопительного сезона начинается при +8 градусах среднесуточной температуре воздуха.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", строительством общественной бани вместо снесенной на ул. Комсомольской в Бердске займется компания, приближенная к крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. 9 сентября состоялся аукцион по поиску подрядчика на стройку. Победителем оказалось ООО «Квартал-с», предложившее наименьшую сумму.

Изначально бердская власть, объявляя аукцион, готова была заплатить 21 260 635 рублей строителю из средств городского бюджета. «Квартал-с» предложил 21 048 029 рублей. Второй участник торгов — бердская компания «РСУ-Сибирь», которая летом 2020 года проводила реконструкцию городского парка, - на 100 000 больше.

Администрация заказала вполне конкретную баню второго разряда на 30 персон «для нужд муниципального образования город Бердск в целях удовлетворения потребностей граждан в получении индивидуальных санитарно-гигиенических и оздоровительных процедур». И установила определенные условия.



Особы и компании приближенные

По данным из открытых источников, учредителями ООО «Квартал-с» являются двое — Павел Владимирович Белов и Анна Викторовна Голубева. Белов одновременно и директор компании. «Квартал-с» зарегистрирован в июле 2015 года с уставным капиталом 10 000 рублей. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, также указано 17 дополнительных видов. Организация присутствует в реестре малого и среднего бизнеса (МСП) как среднее предприятие с 1 августа 2016 года.

В открытом доступе есть информация о победе «Квартала-с» в трех тендерах на общую сумму около 60 млн рублей. Есть данные об участии организации в пяти завершенных арбитражных делах.

«Квартал-с» обозначен в публичном пространстве под брендом ПО «Кристалл» и позиционирует себя как преемник строительной компании индивидуального предпринимателя Виктора Голубева. ООО заявляет, что имеет собственные ресурсы для выполнения всех видов строительных работ, в том числе прокладку дорог и инженерных коммуникаций.

Сейчас «Квартал-с» возводит в Бердске жилой комплекс «Кутузовский» - три 16-этажных дом на пересечении улиц Кутузова и К. Маркса и ЖК «Серебряный бор», который состоит из шести 3-этажных 2-подъездных домов в лесу недалеко от парка отдыха «Зеленый остров» на берегу Обского моря. В планах компании вторая очередь микрорайона Белокаменного - строительство двух 5-этажных домов и одиннадцати 9-этажек.