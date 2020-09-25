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Когда вернется после отравления в Россию, рассказал Навальный

14:30 25.09.2020 Фото: скриншот Навальный LIVE
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Известному оппозиционеру уже намного лучше, но ему с трудом даются некоторые вещи.

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Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации — это может занять несколько недель, сообщила в трансляции на ютьюбе пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

По ее словам, Навальному уже намного лучше, но ему с трудом даются некоторые вещи: например, он не может бросать мячик левой рукой. «Это мелочи, но это довольно хорошо показывает, как действуют яды типа "Новичка". Они ломают тебе рутинные бытовые процессы. Это ужасно, но нужно называть вещи своими именами: Алексея пытались убить», — сказала Ярмыш.

Накануне Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он лечился после отравления ядом из группы «Новичок». Следы яда обнаружили три независимые европейские лаборатории.

Российские власти отрицают причастность к отравлению: Владимир Путин предположил, что политик отравился сам, а Мария Захарова заявила, что в России и СССР никогда не производили «Новичок».

Источник: Навальный LIVE

новичок отравление токсин яд Алексей Навальный Кира Ярмыш
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