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Что попросил Гном Гномыч у президента Путина, узнайте

13:15 25.09.2020 Фото: instagram.com/gnomgnomych
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В своем обращении, опубликованном на Youtube-канале Super, 7-летний сын прославленного российского фигуриста попросил Владимира Путина принять закон.

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Гном Гномыч обратился к Владимиру Путину

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, выступил с видеообращением к президенту России Владимиру Путину.

В своем обращении, опубликованном на Youtube-канале Super, 7-летний сын прославленного российского фигуриста попросил Владимира Путина принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы с критикой детей без согласия их родителей.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что у Александра Плющенко якобы диагностировали нарушение психического развития. Родители опровергли эту информацию, пообещав довести дело до суда. Многие из звезд спорта и шоу-бизнеса выступили с поддержкой семьи Плющенко.

Плющенко-младший занимается фигурным катанием в академии своего отца. В сентябре Александр пошел в первый класс.

дети критика Евгений Плющенко
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От редакции

Что ответит президент?

Аноним, 25 сентября 2020 13:27
Как надоел этот пиар своих детей не умными родителями!
Аноним, 25 сентября 2020 13:42
Какой умный гном-гномыч!? А что не попросил премию мира для Путина?

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