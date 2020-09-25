Что попросил Гном Гномыч у президента Путина, узнайте

В своем обращении, опубликованном на Youtube-канале Super, 7-летний сын прославленного российского фигуриста попросил Владимира Путина принять закон.

Гном Гномыч обратился к Владимиру Путину

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, выступил с видеообращением к президенту России Владимиру Путину.

В своем обращении, опубликованном на Youtube-канале Super, 7-летний сын прославленного российского фигуриста попросил Владимира Путина принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы с критикой детей без согласия их родителей.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что у Александра Плющенко якобы диагностировали нарушение психического развития. Родители опровергли эту информацию, пообещав довести дело до суда. Многие из звезд спорта и шоу-бизнеса выступили с поддержкой семьи Плющенко.



Плющенко-младший занимается фигурным катанием в академии своего отца. В сентябре Александр пошел в первый класс.