Пытали ли "Тесака" перед смертью в СИЗО, рассказали в ФСИН

ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"

В красноярском СИЗО к националисту Максиму Марцинкевичу ("Тесаку") не применялись физическая сила и спрецсредства, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСИН.

В четверг адвокат Алексей Михальчик заявил, что отец Марцинкевича нашел на теле сына, покончившего с собой, следы пыток.

Как отметили во ФСИН, сам "Тесак" во время содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности не обращался. Он также не жаловался на телесные повреждения в местную медицинскую часть, в его медкарте никаких травм не зарегистрировано.

"Информация об оказании на осужденного М.С. Марцинкевича физического, либо психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУФСИН не поступала", - говорится в официальном ответе ведомства.

Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Марцинкевича якобы принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой адвокат Валентина Трофимник, посещавшая "Тесака" в Красноярске, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.

В 2018 году суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Ранее Марцинкевич был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

Источник: РИА Новости