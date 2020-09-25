Какую погоду обещают в последние выходные сентября 2020 в Бердске синоптики?

Ждать ли тепла и дождей? Ночные температуры постепенно падают к нулю и даже возможны заморозки. Поднявшийся в пятницу ветер, скорее всего, сохранится на сутки.

В воскресенье, 27 сентября, в Бердске чуть-чуть потеплеет

Выходные, 26 и 27 сентября, в Бердске обещают быть отчасти дождливыми и ветреными. В субботу, по информации управления МЧС по Новосибирской области ожидаются облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днём +7, +12.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу после 20.00 ветер усилится. И сохранится на сутки — до вечера 26 сентября. Впрочем, штормовым синоптики его не называют, скорее, порывистым.

Дожди различной интенсивности предполагаются в последние дни месяца. Осадки в сентябре выпадают в основном в виде дождя, но при температуре ниже нулевой отметки возможен переход в снег. В конце сентября происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 5 градусов в сторону понижения.

Как раз такие ночные температуры ожидаются в Бердске в ближайшие выходные. В субботу, 26 сентября, ночью воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, днем — до 8-10 градусов тепла. Возможны небольшие осадки в виде дождя.

В воскресенье, 27 сентября, в Бердске чуть-чуть потеплеет. Синоптики прогнозируют дневную температуру до плюс 9-11 градусов. Зато ночью столбик термометра упадет до отметки плюс 3-5 градусов. Возможны заморозки от 0 до минус 2, полагают в гидрометцентре. Ветер в воскресенье поутихнет до 3-8 метров в секунду, но сменит направление - северный. Погода преимущественно в этот день будет без осадков, дождь возможен в ночь на 27 сентября и утром.