Кто стал первым вице-спикером и заместителями спикера заксобрания Новосибирской области. Список имен и фамилий на 25 сентября 2020

Первая сессия избранных депутатов состоялась в заксобрании

Его кандидатуру поддержали 72 депутата седьмого созыва.

Сегодня, 25 сентября, на первой сессии седьмого созыва Законодательного Собрания Новосибирской области депутаты рассмотрели вопрос «Об избрании первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области».

Кандидатуру на пост первого заместителя Председателя регионального парламента выдвинул вновь избранный спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

«Хочу предложить на должность первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Борисовича Панфёрова. Человека, с которым мы пять лет нога в ногу шли. Человек военный, человек слова, человек с которым можно и в разведку идти. Человек, который с полной отдачей сил и души отработал все эти годы первым заместителем Председателя Заксобрания», – отметил спикер.

В соответствии со статьей 35 Устава Новосибирской области, статьей 2 Регламента Законодательного Собрания Новосибирской области Законодательное Собрание Новосибирской области постановило избрать первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Борисовича Панфёрова Его кандидатуру в открытом голосовании поддержали 72 депутата, один депутат не голосовал.

Андрей Панфёров поблагодарил своих коллег за оказанное доверие. «Задачи все знаю. Во мне не сомневайтесь. Те задачи, которые будут ставиться передо мной в депутатской деятельности и Председателем Законодательного Собрания, и вами, будут выполнены своевременно, беспрекословно и в срок. Спасибо вам большое!»

Также избраны вице-спикеры Законодательного Собрания. Всего их четверо. Двое из них будут работать на профессиональной постоянной основе.

Сегодня, 25 сентября, на первой сессии седьмого созыва Законодательного Собрания Новосибирской области был рассмотрен вопрос «Об избрании заместителей Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области».

«Согласно статье 2 Регламента Законодательного Собрания Новосибирской области заместители Председателя Законодательного Собрания избираются из числа депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области путем проведения открытого голосования, – напомнил в своем кратком докладе спикер регионального парламента Андрей Шимкив. – Кандидатуры вправе вносить Председатель, депутатские объединения, депутаты Законодательного Собрания. Возможно самовыдвижение. Мы с вами утвердили структуру, в соответствие с которой избираем четырех заместителей Председателя Законодательного Собрания».

Андрей Шимкив добавил, что двое вице-спикеров ведут свою деятельность на постоянной профессиональной основе. «Так было и ранее, мы ничего не поменяли», - подчеркнул Председатель Законодательного Собрания региона.

Спикер предложил избрать заместителями Ильенко Валерия Павловича, Карпова Владимира Яковлевича, Красовскую Наталию Рудольфовну, Кубанова Анатолия Анатольевича.

«По известным вам фамилиям – Ильенко, Карпов, Кубанов – поверьте, мы профессионально отработали. Я уже много раз говорил, что это люди, которые профессионально справляются со своими задачами, которые работают с отдачей, – охарактеризовал кандидатов на должности вице спикеров Андрей Шимкив. – Красовская Наталья Рудольфовна – новый депутат, и уверен, что она также вольется в команду заместителей и будет работать с полной отдачей сил».

Других предложений по кандидатурам заместителей спикера не было. За каждого из предложенных кандидатов голосовали отдельно. Результат голосования следующий: Ильенко Валерий Павлович – 71 голос «за», 2 депутата не голосовали; Карпов Владимир Яковлевич – 73 голоса «за», единогласно; Красовская Наталья Рудольфовна – 72 голоса «за», 1 депутат воздержался; Кубанов Анатолий Анатольевич – 71 голос «за», 2 депутата не голосовали.

В результате Законодательное Собрание Новосибирской области постановило избрать заместителями Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Ильенко Валерия Павловича и Красовскую Наталию Рудольфовну.

Заместителями Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, осуществляющими депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе были избраны Карпов Владимир Яковлевич и Кубанов Анатолий Анатольевич.