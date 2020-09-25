"Он оказался не тот": Наташа Королева записала видеоклип с намеком на разочарование от измены Тарзана

В тексте композиции прослеживается недвусмысленный намек на разочарование артистки в муже Сергее Глушко, известном как Тарзан.
«В новом платье меня несет. А он оказался не тот», — поет Наташа Королева.
В посте певица не стала раскрывать подробности нынешних отношений с Тарзаном. Она только отметила, что в каждой паре может возникнуть кризис.
Ранее сообщалось, что между Сергеем Глушко и его супругой Наташей Королевой произошла серьезная ссора. Пока певица находилась в отъезде по работе, Тарзан проводил время в компании другой девушки. Позже артистка обвинила якобы любовницу мужа в том, что она украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.
Позднее Тарзан в Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене жене.
Источник: 7mednews