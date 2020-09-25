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"Он оказался не тот": Наташа Королева записала видеоклип с намеком на разочарование от измены Тарзана

13:52 25.09.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Певица Наташа Королева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фрагмент своей новой песни.

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Пока певица находилась в отъезде по работе, Тарзан проводил время в компании другой девушки

В тексте композиции прослеживается недвусмысленный намек на разочарование артистки в муже Сергее Глушко, известном как Тарзан.

«В новом платье меня несет. А он оказался не тот», — поет Наташа Королева.

В посте певица не стала раскрывать подробности нынешних отношений с Тарзаном. Она только отметила, что в каждой паре может возникнуть кризис.

Ранее сообщалось, что между Сергеем Глушко и его супругой Наташей Королевой произошла серьезная ссора. Пока певица находилась в отъезде по работе, Тарзан проводил время в компании другой девушки. Позже артистка обвинила якобы любовницу мужа в том, что она украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене жене.

Источник: 7mednews

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