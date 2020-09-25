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Коронавирусные новости региона: 4 смерти и + 67 зараженных за сутки на 25 сентября

14:29 25.09.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В отделениях реанимации находятся 40 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

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500 тысяч тестов на коронавирус сделали в Новосибирской области

500 тысяч тестов на коронавирус сделали в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 25 сентября в регионе выявлено 12 782 случая COVID-19 (+67 за минувшие сутки), в том числе у 751 ребенка. 11 688 пациентов выздоровели (+78 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 57 лет, 78 лет и 85 лет, и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека.

В отделениях реанимации находятся 40 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 393.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 496 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 503 641 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 570 жителей региона, 42 785 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 763 обращения, госпитализирован 41 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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