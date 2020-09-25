Новую льготу для семей с детьми придумали в России. Кто получит?

«Реализовать свои таланты должен любой гражданин, независимо от уровня доходов семьи, в которой он родился», — говорится в пояснительной записке.

Детям из многодетных семей хотят дать еще одну льготу

Абитуриентам из многодетных семей хотят дать преимущество при зачислении в вузы. Этот законопроект в Госдуме планируют рассмотреть в ближайшее время.

«Реализовать свои таланты должен любой гражданин, независимо от уровня доходов семьи, в которой он родился», — говорится в пояснительной записке. Льгота будет действовать при условии успешного прохождения вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета. В случае принятия законопроекта новая норма вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет «Парламентская газета».

Министерство науки и высшего образования утвердило порядок приема в вузы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, пишет «Национальная служба новостей».

Высшие учебные заведения смогут проводить конкурс по нескольким родственным специальностям и направлениям. Раньше он был организован по каждому направлению в отдельности. В этом году во многие вузы не смогли поступить абитуриенты с предельными баллами по ЕГЭ. В 20 крупных вузах количество абитуриентов — победителей школьных олимпиад было значительно выше, чем бюджетных мест. Их пришлось зачислять за счет средств учебных заведений.

Источник: ura.news