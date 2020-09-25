Убил электрический разряд рабочего в Бердске: Его начальник не обесточил подстанцию и приказал ремонтировать

Расследование трагедии с 40-летним монтером длилось более года. На скамье подсудимых электромонтажник 5-го разряда ООО «УЭС». За нарушение требований охраны труда Николаю Архипову грозит до 4 лет тюрьмы.

Пока подсудимый находится на свободе. Но в случае приговора к реальному сроку его арестуют в зале суда

В Бердском городском суде рассматривается уголовное дело о смерти рабочего во врем исполнения им должностных обязанностей. Материалы после расследования поступили в суд в конце августа 2020 года. 21 сентября началось рассмотрение дела по существу. Но уже сегодня, 25 сентября, процесс приостановили из-за отвода судьи по ходатайству защиты.

На скамье подсудимых Николай Архипов. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», он работал электромонтажником по силовым сетям и электрооборудования 5-го разряда. Следствие полагает, что по его вине в мае 2019 года погиб его коллега.

- Подсудимый с потерпевшим и еще одним сотрудником ООО «УЭС» из Новосибирска проводили плановые предупредительные работы в распределительном устройстве в Бердске. Они осуществляли ремонт. Из-за неосторожного, в форме преступной небрежности, бездействия к требованиям охраны труда, Архипов не произвел отключение, не предпринял мер, препятствующих подаче напряжения к месту работы, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Другого рабочего ударило током так, что он скончался на месте. Причина смерти — поражение техническим электрическим током. Архипов не отключил электричество, разрешив напарнику приступить к ремонту оборудования.

Подсудимому инкриминируют ч. 2 ст. 143 УК РФ - Нарушение требований охраны труда должностным лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Впрочем, суд отложили на неопределенное время, поскольку сторона защиты заявила отвод судьи Татьяны Васюхневич. Как пояснила Наталья Сафонова, ходатайство удовлетворено.

- В ходе предварительного следствия в отношении Архипова подавали жалобу и Татьяна Владимировна рассматривала эту жалобу. Теперь адвокат полагает, что она не вправе рассматривать уголовное дело, поскольку может иметь место заинтересованность судьи. Теперь дело передадут другому судье, который и назначит дату заседания, - рассказала Наталья Евгеньевна.

Подсудимому грозит до 4-х лет лишения свободы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла 29 мая 2019 года на трансформаторной подстанции. Следственный комитет тут же начал проверку и возбудил уголовное дело в связи со смертью 40-летнего электромонтера.

Согласно открытым данным, ООО «УЭС» располагается в новосибирском Академгородке на ул. Демакова. Среди основных видов деятельности торговля электроэнергией, ремонт электрического оборудования, монтаж промышленных машин и оборудования, распределение электроэнергии, производство электромонтажных работ.

справка

УК РФ Статья 143. Нарушение требований охраны труда

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.