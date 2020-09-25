Любопытный медведь в прыжке сбил беспилотник сахалинского фотографа

В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Сергея Любаченко.

На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник

Сахалинский фотограф лишился беспилотника, когда снимал медведей на побережье Охотского моря. Как это произошло, сам Сергей Любаченко рассказал в Instagram.

Он показал также последнее видео с дрона. На кадрах видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успел среагировать и увести дрон от хищника.

В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.



"На следующий день я снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз мне не повезло, пока снимал одного, второй задел-таки дрон, я даже не понял чем, и квадрокоптера я лишился", — рассказал фотограф.

Источник: РИА Новости