25.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Любопытный медведь в прыжке сбил беспилотник сахалинского фотографа

17:00 25.09.2020 Фото: pixabay.com
0

В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Сергея Любаченко.

% name% title
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник

Сахалинский фотограф лишился беспилотника, когда снимал медведей на побережье Охотского моря. Как это произошло, сам Сергей Любаченко рассказал в Instagram.
Он показал также последнее видео с дрона. На кадрах видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успел среагировать и увести дрон от хищника.
В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.

"На следующий день я снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз мне не повезло, пока снимал одного, второй задел-таки дрон, я даже не понял чем, и квадрокоптера я лишился", — рассказал фотограф.

View this post on Instagram

Как не скормить дрон медведю? Откровенно говоря, я сам не знаю. Иначе, дрон, на который снято это видео, был бы цел. Но стоит знать чего можно ждать от бурых медведей: 1. Его скорость в рывке может достигать до 56 км/ч, это сравнимо со скоростью беговой лошади; 2. Когти у него вырастают до 10 см, это как палец человека и они их используют в первую очередь для рытья земли и сбора ягод; 3. Передней лапой взрослый медведь способен перебить хребет, вырвать ребра или сломать кости черепа лосю; 4. Кроме того, они являются обладателем челюсти мощностью до 230 кг и обонянием в семь раз сильнее чем у ищейки и этот список можно продолжать. Есть ли шанс у дрона при встрече с медведем?

A post shared by Сергей Любаченко (@sergey_lyubachenko) on

Источник: РИА Новости

беспилотник квадрокоптер медведь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Молодец мишка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Меня дискредитируют!" сдала анализ крови на COVID-19 в частной клинике вместо мазка в ЦГБ ребенку из класса на карантине мать в Бердске. В школе его не принимают
17:15 25-09-2020
Погибли женщина и ребенок в ДТП на промзоне
17:12 25-09-2020
Погибли женщина и ребенок в ДТП на промзоне
Что значит даты на стеле при въезде в Бердск? Кто знает?
17:11 25-09-2020
Что значит даты на стеле при въезде в Бердск? Кто знает?
БердскСхватил духи Lacoste на 9 000 рублей и убежал вор в магазине "Магнит Косметик" в Бердске
17:09 25-09-2020
Схватил духи Lacoste на 9 000 рублей и убежал вор в магазине
Любопытный медведь в прыжке сбил беспилотник сахалинского фотографа
17:00 25-09-2020
Любопытный медведь в прыжке сбил беспилотник сахалинского фотографа
Пытали ли "Тесака" перед смертью в СИЗО, рассказали в ФСИН
16:58 25-09-2020
Пытали ли
Новую льготу для семей с детьми придумали в России. Кто получит?
16:45 25-09-2020
Новую льготу для семей с детьми придумали в России. Кто получит?
Какие налоги с пенсионеров существуют
16:42 25-09-2020
Какие налоги с пенсионеров существуют
БердскУбил электрический разряд рабочего в Бердске: Его начальник не обесточил подстанцию и приказал ремонтировать
16:30 25-09-2020
Убил электрический разряд рабочего в Бердске: Его начальник не обесточил подстанцию и приказал ремонтировать
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу 2
16:28 25-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу