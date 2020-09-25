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Проверка задолженностей у судебных приставов: особенности процедуры

16:13 25.09.2020
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Довольно многие брали кредиты в банках или МФО.

К сожалению, часто ситуация оборачивается таким образом, что у человека нет возможности погасить кредит. В этот момент начинает начисляться пеня, и если не погасить полностью всю сумму, то со временем финансовая структура может обратиться за помощью к приставам для изъятия долга. Проверить все задолженности можно на сайте: https://fssprus.net.

Особенности работы

Федеральная служба судебных приставов России – это государственный исполнительный орган, обеспечивающий порядок деятельности судов, а также выполнение судебных приказов.

К основным функциям судебных приставов относят:

  1. Государственный контроль над деятельностью коллекторов.
  2. Обеспечение установленного порядка деятельности разных судов.
  3. Принудительное выполнение судебных актов.
  4. Проведение деятельности по возвращению просроченной задолженности.

Зачем проверять задолженность

К сожалению, в России достаточно распространена ситуация, когда из-за ошибок приставов на других людей вешают чужую задолженность. Из-за этого, если вовремя не обнаружить долг и не решить вопрос с ним, могут запретить выезд за границу. Такая ситуация не в новинку, ведь довольно часто уже перед самим самолетом человек узнает о своих задолженностях и ограничениях.

Запрет на выезд за границу – популярная мера действия на людей, имеющих задолженности по налогам, кредитам и пр. Для того чтобы узнать свои долги и запреты на выезд за границу, проверяют их на сайте: https://fssprus.net/proverit-zapret-na-vyezd-za-granitsu.

Однако, перед этим нужно помнить, что не всегда задолженности перекрывают выезд за границу. В России этим занимаются судебные приставы, и они вправе наложить запрет на выезд в следующих случаях:

  • При имеющихся задолженностям по кредитам, налогам, штрафам и пр., сумма которых превышает 30 000 руб. Кроме того, если сумма долга меньше, но при этом дата добровольного погашения была просрочена в два месяца, то для запрета выезда за границу достаточно и долга в 10 000 руб.
  • При наличии задолженностей по алиментам, возмещению морального вреда и пр., сумма которых не меньше 10 000 руб.

Кроме того, если у должника имеются несколько кредитов на небольшую сумму, то все они суммируются. Запрет на выезд в этом случае накладывают если вся сумма долгов превышает 30 000 руб.

Основные моменты о запрете на выезд за границу прописаны в 67 статье Федерального закона. Данный закон определяет запреты как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Для получения данных о своих задолженностях, на fssprus.net ресурсе нужно будет предоставить свои паспортные данные. Также на нем есть возможность получить не только самую свежую информацию о долгах, но и оплатить их.

должник пристав
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