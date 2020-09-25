Как выбрать ювелирное украшение с бриллиантом: основные параметры

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Как правильно выбрать украшения

Ювелирные украшения с бриллиантом достаточно легко узнать и определить, ведь именно драгоценный камень так привлекательно сверкает своими отблесками.

Для того чтобы подобрать качественное и привлекательное ювелирное украшение с бриллиантом, стоит обращать внимание на следующие характеристики камня:

Цвет. Еще относительно недавно огромным спросом у покупателей пользовались бриллианты нестандартного оттенка. Обычно это были голубые, черные, желтые и пр. яркие цвета. Сейчас же мода изменилась, поэтому востребованностью пользуются прозрачные камни. Однако нужно помнить, что именно прозрачные бриллианты отличаются самой высокой стоимостью, так как не имеют других вкраплений. Размеры. Это основной параметр, который влияет на стоимость ювелирного изделия. Если бюджет не позволяет приобрести слишком большой камень, то свой выбор можно остановить на мелких камнях, чья масса меньше 0,29 карата. Обработка. Камни в ювелирных изделиях могут иметь разный вид обработки. Классическим вариантом огранки считается круглая форма, имеющая 57 граней. Именно такие ювелирные изделия лучше всего сверкают на солнце.

Однако, основной параметр при выборе изделия – качество. В этом случае не нужно быть экспертом, чтобы определить качество изделия, ведь достаточно его внимательно изучить. На некачественном камне можно обнаружить следующие дефекты: