Сухие волосы: уход и выбор средств

Основной проблемы сухости волос являются посеченные кончики, которые следует лечить. Выбрать проверенную продукцию можно на сайте Айхерб со скидкой по промокоду. Оперативная доставка с iherb в Беларусь выполняется разными способами, о которых можно узнать в соответствующем разделе.
Причины сухости волос и особенности лечения
Волосы чувствительны к любым внешним воздействиям и внутренним изменениям в организме. Например, к основным внутренним факторам относятся стрессы, хроническая усталость, гормональные сбои, различные заболевания, несбалансированное питание и др.
К внешним воздействиям относится следующее:
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мытье головы жесткой или горячей водой;
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изменения климата;
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пользование неподходящими ухаживающими средствами;
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пользование феном и утюжками;
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частое окрашивание волос;
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сухой воздух в помещении.
В результате волосы становятся сухими и ломкими, склонны к выпадению. Уход начинается с правильного образа жизни в целом и грамотного выбора ухаживающих средств. Их можно заказать на официальном сайте, а если не работает iherb здесь, представлена информация о том, что делать, если сайт не работает.
Следует соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, уменьшить стрессовые ситуации и полноценно питаться. В рацион необходимо добавить такие полезные продукты, как рыбу, оливковое масло, орехи, молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Получая все необходимые витамины и минералы, укрепится не только организм, но и улучшится состояние волос.
В случае необходимости можно принимать специальные витаминные комплексы, но перед этим обязательно проконсультироваться с врачом. Только он определит дефицит витаминов и назначит соответствующий курс.
Как ухаживать за сухими волосами в домашних условиях?
Уход за сухими волосами должен быть особенно бережным и с применением подходящих ухаживающих средств. Следует уменьшить их травмирование и аккуратно расчесывать. Использование фенов и утюжков отрицательно влияет на сухие волосы, они становятся ломкими и поврежденными.
Для ухода за сухими волосами в домашних условиях необходимо выбирать ухаживающие средства, которые их питают и увлажняют. В состав таких продуктов должны входить масла и натуральные компоненты.
Например, шампунь, в состав которого входит миндальное масло, жожоба и авокадо, способствует укреплению сухих волос, делает их мягкими и придает здорового блеска. Таким шампунем можно пользоваться ежедневно, и несмотря на содержание в нем жиров, он не перегружает их.
Уход за сухими волосами не должен ограничиваться одним шампунем, обязательно использование бальзама. Состав должен быть с такими же активными компонентами, что и в шампуне, чтобы усилить и закрепить их действие. Если в домашних условиях не удалось решить проблему сухости волос, то рекомендуется обратиться к специалисту за квалифицированной помощью.