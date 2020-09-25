Сухие волосы: уход и выбор средств

Для ухода за сухими и поврежденными волосами необходимо не только правильно подбирать ухаживающие средства, но и соблюдать советы специалистов.

Основной проблемы сухости волос являются посеченные кончики, которые следует лечить. Выбрать проверенную продукцию можно на сайте Айхерб со скидкой по промокоду. Оперативная доставка с iherb в Беларусь выполняется разными способами, о которых можно узнать в соответствующем разделе.

Причины сухости волос и особенности лечения

Волосы чувствительны к любым внешним воздействиям и внутренним изменениям в организме. Например, к основным внутренним факторам относятся стрессы, хроническая усталость, гормональные сбои, различные заболевания, несбалансированное питание и др.

К внешним воздействиям относится следующее:

мытье головы жесткой или горячей водой;

изменения климата;

пользование неподходящими ухаживающими средствами;

пользование феном и утюжками;

частое окрашивание волос;

сухой воздух в помещении.

В результате волосы становятся сухими и ломкими, склонны к выпадению. Уход начинается с правильного образа жизни в целом и грамотного выбора ухаживающих средств. Их можно заказать на официальном сайте, а если не работает iherb здесь, представлена информация о том, что делать, если сайт не работает.

Следует соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, уменьшить стрессовые ситуации и полноценно питаться. В рацион необходимо добавить такие полезные продукты, как рыбу, оливковое масло, орехи, молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Получая все необходимые витамины и минералы, укрепится не только организм, но и улучшится состояние волос.

В случае необходимости можно принимать специальные витаминные комплексы, но перед этим обязательно проконсультироваться с врачом. Только он определит дефицит витаминов и назначит соответствующий курс.

Как ухаживать за сухими волосами в домашних условиях?

Уход за сухими волосами должен быть особенно бережным и с применением подходящих ухаживающих средств. Следует уменьшить их травмирование и аккуратно расчесывать. Использование фенов и утюжков отрицательно влияет на сухие волосы, они становятся ломкими и поврежденными.

Для ухода за сухими волосами в домашних условиях необходимо выбирать ухаживающие средства, которые их питают и увлажняют. В состав таких продуктов должны входить масла и натуральные компоненты.

Например, шампунь, в состав которого входит миндальное масло, жожоба и авокадо, способствует укреплению сухих волос, делает их мягкими и придает здорового блеска. Таким шампунем можно пользоваться ежедневно, и несмотря на содержание в нем жиров, он не перегружает их.

Уход за сухими волосами не должен ограничиваться одним шампунем, обязательно использование бальзама. Состав должен быть с такими же активными компонентами, что и в шампуне, чтобы усилить и закрепить их действие. Если в домашних условиях не удалось решить проблему сухости волос, то рекомендуется обратиться к специалисту за квалифицированной помощью.