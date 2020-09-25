Попали в аварию 2 автобуса с 40 пассажирами на ул. Ватутина в Новосибирске. Мать и дочь госпитализировали

ДТП произошло днем, 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, в 13.38 у дома 32 по улице Ватутина произошло столкновение двух автобусов, которые двигались в попутном направлении. Со слов водителя автобуса ПАЗ 12 маршрута, у него отказали тормоза, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области:

- На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия. Также известно, что пассажиры автобуса ПАЗ - мама с ребёнком, девочкой 7 лет - обратились за медицинской помощью. Сейчас их обследуют медики.

Уточняется, что на момент ДТП в каждом автобусе было примерно по 20 человек.