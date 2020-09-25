Вышел с плакатом про Якименко на пикет во время первой сессии горсовета сторонник «Коалиция – 2020» в Новосибирске

Единственный участник надел на лицо защитную маску, которая также выдает его политическую принадлежность.

Одиночный пикет проходит у мэрии Новосибирска во время сессии горсовета

У здания мэрии Новосибирска, где в пятницу, 25 сентября, состоялась первая сессия Совета депутатов нового созыва, проходил пикет сторонника «Коалиции – 2020»,сообщают новосибирские СМИ.

Мужчина держал в руках плакат с упоминанием Вячеслава Якименко. Он появился у стен мэрии до начала сессии. Участник одиночного пикета надел на лицо защитную маску, которая также выдает его политическую принадлежность – на ней написано «Коалиция – 2020».

Депутат Евгений Яковенко от «Единой России» был соперником самовыдвиженца Вячеслава Якименко по 30-му округу на выборах в горсовет 13 сентября. «Коалиция» заявила, что за Яковенко якобы был вброс 300–350 бюллетеней. Избирком провел проверку и не обнаружил нарушений. С небольшим перевесом в числе голосов Яковенко обошел конкурента.