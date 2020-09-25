Мэр Ялты уволил своего заместителя за поддержку протестов в Белоруссии

Михаил Загорцев, назначенный заместителем главы администрации города Ялты будет уволен со своего поста, заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксенова 24 сентября в Тwitter.
«Возмутительно. Человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне (!), не может работать в системе российской власти», — написал Хинштейн, — «Связался с @aksenovsv, он также возмущён этой ситуацией. Глава Крыма заверил, что решение об увольнении Загорцева уже принято», — добавил он.
Официально эта информация пока не подтверждена.
Скриншот страницы сайта администрации города Ялты на 25.09.2020
Обращение Михаила Загорцева было записано в августе после президентских выборов в Белоруссии. Напомним, выборы прошли 9 августа. Видео с выступлением Загорцева было опубликовано 22 сентября на Youtube-канале TUT.BY.
В своем выступлении Загорцев, в частности, заявил: «Здесь, в Белоруссии, много разговоров о российском следе. Наши белорусы не могут так издеваться над женщинами и детьми». Он также сообщил о том, что звонил своим российским друзьям и просил их, чтобы они не пускали «в Беларусь своих сыновей». При этом он сравнил российскую «угрозу» с той, что была в 1941 — 1945 годах.
«Я пережил две клинические смерти. Всегда желал, чтобы если не я, то наши дети и внуки увидели Беларусь свободной», — добавил Михаил Загорцев.
Михаил Загорцев был назначен заместителем главы администрации Ялты в конце сентября. Сообщалось, что он будет курировать ЖКХ и общественный транспорт.
В Белоруссии Загорцев, которому сейчас 62 года, работал главой Смолевичского райисполкома. В последнее время, среди прочего, курировал футбольный клуб «Смолевичи» и отвечал за связи средних учебных заведений Минской области с Китайской народной республикой.