25.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Мэр Ялты уволил своего заместителя за поддержку протестов в Белоруссии

17:51 25.09.2020
0

Городские власти считают высказывания несовместимыми с должностью заместителя.

% name% title
Поддержавший протесты в Белоруссии вице-мэр Ялты будет уволен — Хинштейн

Михаил Загорцев, назначенный заместителем главы администрации города Ялты будет уволен со своего поста, заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксенова 24 сентября в Тwitter.

«Возмутительно. Человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне (!), не может работать в системе российской власти», — написал Хинштейн, — «Связался с @aksenovsv, он также возмущён этой ситуацией. Глава Крыма заверил, что решение об увольнении Загорцева уже принято», — добавил он.

Официально эта информация пока не подтверждена.

% name% title

Скриншот страницы сайта администрации города Ялты на 25.09.2020

Обращение Михаила Загорцева было записано в августе после президентских выборов в Белоруссии. Напомним, выборы прошли 9 августа. Видео с выступлением Загорцева было опубликовано 22 сентября на Youtube-канале TUT.BY.

В своем выступлении Загорцев, в частности, заявил: «Здесь, в Белоруссии, много разговоров о российском следе. Наши белорусы не могут так издеваться над женщинами и детьми». Он также сообщил о том, что звонил своим российским друзьям и просил их, чтобы они не пускали «в Беларусь своих сыновей». При этом он сравнил российскую «угрозу» с той, что была в 1941 — 1945 годах.

«Я пережил две клинические смерти. Всегда желал, чтобы если не я, то наши дети и внуки увидели Беларусь свободной», — добавил Михаил Загорцев.

Михаил Загорцев был назначен заместителем главы администрации Ялты в конце сентября. Сообщалось, что он будет курировать ЖКХ и общественный транспорт.

В Белоруссии Загорцев, которому сейчас 62 года, работал главой Смолевичского райисполкома. В последнее время, среди прочего, курировал футбольный клуб «Смолевичи» и отвечал за связи средних учебных заведений Минской области с Китайской народной республикой.

белоруссия мэр протесты увольнение Михаил Загорцев Александр Хинштейн
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Склеит разбитую чашу: Наташа Королева прокомментировала измену Тарзана
19:34 25-09-2020
Склеит разбитую чашу: Наташа Королева прокомментировала измену Тарзана
БердскОгромная пробка из-за ДТП на мосту через Бердь растянулась от Бердска до Нижней Ельцовке
19:27 25-09-2020
Огромная пробка из-за ДТП на мосту через Бердь растянулась от Бердска до Нижней Ельцовке
Новые подробности смерти в фитнес-центре дочери актера Конкина Софии. У нее ее остался ребенок
19:21 25-09-2020
Новые подробности смерти в фитнес-центре дочери актера Конкина Софии. У нее ее остался ребенок
Выводят из резерва койки из-за роста ковидных пациентов власти Москвы
18:56 25-09-2020
Выводят из резерва койки из-за роста ковидных пациентов власти Москвы
Силовики задержали чиновника мэрии Новосибирска. Глава комитета по рекламе Дмитрий Лобыня шел на выборах от КПРФ
18:46 25-09-2020
Силовики задержали чиновника мэрии Новосибирска. Глава комитета по рекламе Дмитрий Лобыня шел на выборах от КПРФ
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
18:40 25-09-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Введут ли повторно карантин из-за коронавируса в России, рассказали в Кремле
18:38 25-09-2020
Введут ли повторно карантин из-за коронавируса в России, рассказали в Кремле
Затащил в безлюдное место и задушил 9-летнюю девочку и убил молотком ее мать бывший сожитель-рецидивист
18:25 25-09-2020
Затащил в безлюдное место и задушил 9-летнюю девочку и убил молотком ее мать бывший сожитель-рецидивист
БердскУльтразвуковая диагностика и плазмолифтинг в медицинском центре «СМАРТМЕД»
18:17 25-09-2020
Ультразвуковая диагностика и плазмолифтинг в медицинском центре «СМАРТМЕД»
Навальный поблагодарил за спасение омских врачей и пилотов. Но не всех
18:08 25-09-2020
Навальный поблагодарил за спасение омских врачей и пилотов. Но не всех