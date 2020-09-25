Как исполняет нацпроекты власть Бердска, проверят чиновники Минстроя и ОНФ

«Страна к концу года подводит итоги, как тратятся федеральные деньги». Москвичи посмотрят не только благоустроенные в 2020 году дворы, но и то, как сохраняют общественные пространства, облагороженные 2-3 года назад.

В 2020 году облагораживали по программе "Городская среда" проезд между домами №27 и 28 в Микрорайоне Бердска

Представители Минстроя РФ и Общероссийского народного фронта 29 сентября приедут в Бердск. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» это произойдет во время большой инспекции Новосибирской области — москвичи проверят качество благоустройства дворов и общественных пространств по федеральной программе «Городская среда».

В состав делегации входят сотрудники Проектной дирекции — вновь созданной при Минстрое структуры, которая имеет подразделения в регионах, в том числе и в Новосибирской области. Как раз Дирекции поручено заниматься вопросами капитального ремонта, переселения из аварийных домов и комфортной городской среды.

- Комиссия будет работать в регионе три дня. Поедем в Тогучин, Новосибирск, Каргат, Чулым, Татарск, Обь. По дорожной карте заедем и в Бердск, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 25 сентября Сергей Аверьяскин, руководитель Центра мониторинга ОНФ Новосибирской области, который будет сопровождать в поездке по региону столичных чиновников.

По его словам, из-за очень плотного графика выбрали только четыре бердских двора. Посмотрят не только качество благоустройства новых территорий, но и то, в каком состоянии находятся те придомовые участки, которые ремонтировали 2-3 года назад.

- Выясним, как содержатся дворы, благоустроенные по программе в 2018-2019 годах, переданные в управление УК. Большой бич в стране, особенно в малых городах, когда все сделали, передали, а через два года там все вырвали, все развалилось. С этим большая проблема там, где у муниципалов нет денег, - конкретизировал Аверьяскин.

«Страна к концу года подводит итоги, как тратятся федеральные деньги по нацпроектам». Так охарактеризовал цель инспектирования руководитель новосибирского Центра мониторинга ОНФ. Он подчеркнул, что проверка идет по всем субъектам РФ, а не потому что в Новосибирской области или в Бердске «все плохо и поступают сигналы».

- Минстрой является исполнителем национальных проектов, а ОНФ осуществляет мониторинг, надзор качества их реализации по указу президента, - пояснил Аверьяскин.

Он напомнил, что в Бердск с аналогичной проверкой приезжали в 2018 году, и визит представителей Минстроя сопровождался скандалом из-за недоделок между домами №33 и 35 на ул. Ленина. По данным ОНФ, «все замечания давно устранили в рамках гарантийного ремонта».