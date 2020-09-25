Навальный поблагодарил за спасение омских врачей и пилотов. Но не всех

Навальный поблагодарил за свое спасение пилотов и омских медиков

Алексей Навальный впервые дал оценку действиям омских медиков и сотрудников авиакомпании, которые экстренно посадили самолет в Омске 20 августа.

Напомним, что в тот день Навальный летел из Томска в Москву, когда ему стало плохо. Экипаж лайнера принял решение сесть в ближайшем аэропорту, которым оказался Омск. К моменту приземления здесь уже находились медики и реанимобиль, затем политика доставили в БСМП №1, где он провел почти двое суток. Ранним утром 22 августа медицинский борт с Навальным вылетел в Германию.

Немецкие медики заявили, что анализы пациента напрямую говорят о том, что его отравили веществами группы «Новичок».

Сегодня Навальный написал на своей странице в инстаграме, что благодарен людям, которые его спасли.

«Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай... начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья».

Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет.

Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей.

Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта.

Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», - и зафигачили мне дозу атропина». Подтвержденный

Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай.

После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья».

Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет.

Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей.

Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта.

Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», - и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни», - написал Навальный, очевидно делая намек на врачей омской БСМП, которые изначально говорили о нарушении обмена веществ у поступившего к ним политика.

«Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», - обратился политик к своим спасителям.

Родственники и сподвижники Навального критиковали омских врачей, поставив под сомнение вынесенные ими диагнозы и методики работы. Недовольства работой немецких медиков они не высказывали.