Затащил в безлюдное место и задушил 9-летнюю девочку и убил молотком ее мать бывший сожитель-рецидивист

Ребенка искали, как без вести пропавшую. Изверг отвел маленькую девочку в безлюдное место, где хладнокровно задушил. Его задержали по горячим следам правоохранители Нижегородской области.

Подозреваемого в двойном убийстве оперативно задержали

Страшная трагедия произошла в Нижегородской области. 9-летнюю девочку, которую разыскивали волонтеры и сотни неравнодушных жителей, нашли убитой. СУ СКР по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемого в расправе над ребенком 34-летнего мужчину нашли и задержали по горячим следам. По версии следствия, 24 сентября в доме по улице Державина он поссорился с местной жительницей и убил ее ударами молотком по голове. А затем на остановке встретил дочь своей бывшей сожительницы. Изверг отвел маленькую девочку в безлюдное место, где хладнокровно задушил.

В настоящее время идут допросы подозреваемого. Скоро ему предъявят обвинение по статье убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Известно, что ранее он был судим за различные преступления.