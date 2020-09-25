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Введут ли повторно карантин из-за коронавируса в России, рассказали в Кремле

18:38 25.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам Пескова, предпринятые ранее меры по мобилизации системы здравоохранения "позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии".

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Песков: речи о введении в России более серьезных ограничений из-за пандемии сейчас не идет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Выводят из резерва койки из-за роста ковидных пациентов власти МосквыВведут ли повторно карантин из-за коронавируса в России, рассказали в КремлеЕщё 2003 новостей

Введение в России более серьезных ограничений из-за распространения коронавируса на данный момент не обсуждается, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, потребуются ли более серьезные ограничения в РФ из-за пандемии.

"Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии", - отметил Песков.

По его мнению, увеличение количества заразившихся коронавирусом в РФ должно служить поводом для всех "быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких".

карантин коронавирус ограничения режим Дмитрий Песков
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