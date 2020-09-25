Введут ли повторно карантин из-за коронавируса в России, рассказали в Кремле

По словам Пескова, предпринятые ранее меры по мобилизации системы здравоохранения "позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии".

Песков: речи о введении в России более серьезных ограничений из-за пандемии сейчас не идет

Введение в России более серьезных ограничений из-за распространения коронавируса на данный момент не обсуждается, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, потребуются ли более серьезные ограничения в РФ из-за пандемии.

"Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии", - отметил Песков.

По его мнению, увеличение количества заразившихся коронавирусом в РФ должно служить поводом для всех "быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких".