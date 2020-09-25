Силовики задержали чиновника мэрии Новосибирска. Глава комитета по рекламе Дмитрий Лобыня шел на выборах от КПРФ

Суть предъявленных обвинений не уточняется. В августе 2020 года собственники дома в ЖК «Сибревком» заподозрили чиновника во взяточничестве.

Чиновника мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября

Главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября представители силовых структур, сообщили Тайге.инфо три не связанных друг с другом источника в мэрии Новосибирска. Один из них предположил, что чиновника задержали оперативники ФСБ.

Суть предъявленных чиновнику обвинений не уточняется. В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области изданию заявили, что информация уточняется.

На сентябрьских выборах в горсовет Новосибирска Дмитрий Лобыня баллотировался от КПРФ по округу №40. В ходе избирательной кампании кандидат от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова обвинила его в краже согласованного агитационного баннера с фасада жилого дома. По итогам голосования Лобыня проиграл мандат Пироговой.

В августе 2020 года собственники дома в ЖК «Сибревком» заподозрили главу комитета по рекламе мэрии во взяточничестве. Больше трех лет жители просили администрацию города убрать незаконно размещенную на фасаде здания рекламу. Прокуратура города подтвердила обоснованность претензий.