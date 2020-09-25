Извлекли пострадавшего в ДТП мужчину из грузовичка «Исузу» спасатели МЧС из Бердска

ДТП произошло на мосту через Бердь сегодня, 25 сентября. — Около 17.00 на мосту через Бердь произошло дорожно-транспортное происшествие, которое парализовало движение на федеральной трассе в сторону нашего города, — рассказали сайту «Свидетель» очевидцы из числа участников группы АвтоБердск ВКонтакте. По предварительным данным, полученным нами от аварийных комиссаров и других очевидцев, водитель автомобиля «Исузу», двигавшийся в сторону Бердска, на скорости въехал в прицеп попутно двигавшейся иномарки. От сильного удара водителя грузовика зажало в кабине. Пострадавшего мужчину, как рассказали очевидцы дорожного происшествия, извлекли из покореженного авто спасатели МЧС из бердского поисково-спасательного отряда, применив аварийно-спасательный инструмент. У водителя сильно повреждены ноги. — Спасатели передали пострадавшего медикам скорой медпомощи бердской ЦГБ. В настоящее время, движение в сторону Бердска через мост по-прежнему затруднено. Пробка начинается, по меньшей, мере от гипермаркета «Гигант». Подробности произошедшего на бердском участке федеральной трассы Р-256 ДТП с пострадавшим выясняют инспекторы ДПС второго полка ГИБДД.
ДТП произошло на мосту через Бердь сегодня, 25 сентября.
— Около 17.00 на мосту через Бердь произошло дорожно-транспортное происшествие, которое парализовало движение на федеральной трассе в сторону нашего города, — рассказали сайту «Свидетель» очевидцы из числа участников группы АвтоБердск ВКонтакте.
По предварительным данным, полученным нами от аварийных комиссаров и других очевидцев, водитель автомобиля «Исузу», двигавшийся в сторону Бердска, на скорости въехал в прицеп попутно двигавшейся иномарки.
От сильного удара водителя грузовика зажало в кабине. Пострадавшего мужчину, как рассказали очевидцы дорожного происшествия, извлекли из покореженного авто спасатели МЧС из бердского поисково-спасательного отряда, применив аварийно-спасательный инструмент. У водителя сильно повреждены ноги.
— Спасатели передали пострадавшего медикам скорой медпомощи бердской ЦГБ.
В настоящее время, движение в сторону Бердска через мост по-прежнему затруднено. Пробка начинается, по меньшей, мере от гипермаркета «Гигант». Подробности произошедшего на бердском участке федеральной трассы Р-256 ДТП с пострадавшим выясняют инспекторы ДПС второго полка ГИБДД.