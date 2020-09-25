5 правил защиты от COVID-19 и гриппа озвучил Роспотребнадзор

Одноразовые маски нельзя использовать много раз, иначе они станут рассадниками вирусов. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. Читайте подробности.

Роспотребнадзор озвучил правила для сохранения здоровья во время пандемии

Для того, чтобы не заразиться вирусными инфекциями, в Роспотребнадзоре напомнили о простых правилах гигиены.

Первое правило. Руки и все поверхности всегда должны быть чистыми. Мыло прекрасно удаляет вирусы. А если нет возможности помыть руки с мылом, стоит протереть их спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Удаляет вирусы чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.).

Второе правило. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле). Для того, чтобы капли при кашле или чихании не попали на здорового человека, необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Не трогайте руками глаза, нос или рот, напоминают в санитарном ведомстве. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Не стоит лишний раз посещать людные места.

Правило третье. Обязательно нужно стараться соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, употребление богатых белками, витаминами и минеральными веществами продуктов. Не забывать про занятия спортом и регулярные прогулки на свежем воздухе.

Правило четвертое. Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Маски могут быть одноразовыми или многоразового использования. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально. Но при этом маска должна плотно закрывать рот и нос. Отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Одноразовые маски нельзя использовать много раз, иначе они станут рассадниками вирусов. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Правило пятое. Если человек почувствовал недомогание, нужно остаться дома и незамедлительно обратится к врачу.