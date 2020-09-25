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Возвращаются к дистанционному обучению школы в России? При каких условиях, сказали в Госдме

20:02 25.09.2020 Фото: Nso.ru
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В новом учебном году, как и обещал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, школы вернулись к очному формату обучения. Но фиксируется массовая заболеваемость учащихся.

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В Госдуме рассказали, при каком условии школы вновь перейдут на онлайн-обучение

Российские школы могут вновь вернуться к дистанционному обучению, если число заболевших COVID-19 продолжит расти. Об этом первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) рассказал «Интерфаксу».

«Решения по поводу перевода на дистанционное обучение будут приниматься в зависимости от количества заболевших. Но в целом мое ощущение, что в отличие от многочисленных обещаний, второй волны пандемии вряд ли удастся избежать», — подчеркнул он.

Против возвращения дистанционного обучения в российских школах выступил бывший главный санитарный врач РФ, а сейчас депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко. «Чохом всю страну закрывать только потому, что где-то в Москве повысилась заболеваемость — это преступление», — заявил он.

По мнению Онищенко, для защиты от коронавируса в образовательных учреждениях достаточно отработанного точечного механизма: если в школе или вузе возникает вспышка заболевания, их закрывают для предупреждения распространения инфекции. Такое решение, по словам Онищенко, сейчас может принимать руководитель образовательной организации без надзорных органов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все школы, колледжи и вузы Саратовской области с 18 марта перешли на дистанционное обучение. Аналогичные меры были приняты и в других российских регионах.

В новом учебном году, как и обещал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, школы вернулись к очному формату обучения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила переход к дистанционному обучению вновь, если будет зафиксирована массовая заболеваемость учащихся — причём речь идёт не только о COVID-19, но и о других вирусных инфекциях.

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в России впервые с 25 июня выявлено более семи тысяч новых случаев заражения коронавирусом (7212), более 1500 из них — в Москве, а количество жертв пандемии в стране превысило 20 тысяч человек. Вчера в столице впервые с конца июня выявили более 1000 заболевших за сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня утром объявил о частичном возвращении карантинных ограничений.

В Саратовской области, по данным на 24 сентября, на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены 6 школ и Краснокутский политехнический лицей. Также на самоизоляции находятся 39 классов в 26 школах региона — всего 1008 обучающихся. У 22 детей и 8 педагогов был подтвержден коронавирус. Кроме того, частично закрыты 5 детских садов.

COVID-19 дистанционное обучение коронавирус онлайн-обучение число заболевших школы
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