Фото дня: Строят новую баню за 21 млн рублей на ул. Комсомольской в Бердске. А у некоторых нет горячей воды

Строительство новой бани идет полным ходом в Бердске

Сегодня, 25 сентября, "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте строительства новой бани на ул. Комсомольской. Как видно на фото, стройка общественной парилки идет полным ходом. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", строительством общественной бани вместо снесенной на ул. Комсомольской в Бердске займется компания, приближенная к крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. 9 сентября состоялся аукцион по поиску подрядчика на стройку. Победителем оказалось ООО «Квартал-с», предложившее наименьшую сумму.

Кстати, в доме №3 по ул. Комсомольской вот уже неделю нет горячей воды. По некоторым данным, бердчане ходят грязными из-за стройки баньки.

Изначально бердская власть, объявляя аукцион, готова была заплатить 21 260 635 рублей строителю из средств городского бюджета. «Квартал-с» предложил 21 048 029 рублей. Второй участник торгов — бердская компания «РСУ-Сибирь», которая летом 2020 года проводила реконструкцию городского парка, - на 100 000 больше.

Администрация заказала вполне конкретную баню второго разряда на 30 персон «для нужд муниципального образования город Бердск в целях удовлетворения потребностей граждан в получении индивидуальных санитарно-гигиенических и оздоровительных процедур». И установила определенные условия.

Особы и компании приближенные

По данным из открытых источников, учредителями ООО «Квартал-с» являются двое — Павел Владимирович Белов и Анна Викторовна Голубева. Белов одновременно и директор компании. «Квартал-с» зарегистрирован в июле 2015 года с уставным капиталом 10 000 рублей. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, также указано 17 дополнительных видов. Организация присутствует в реестре малого и среднего бизнеса (МСП) как среднее предприятие с 1 августа 2016 года.

В открытом доступе есть информация о победе «Квартала-с» в трех тендерах на общую сумму около 60 млн рублей. Есть данные об участии организации в пяти завершенных арбитражных делах.

«Квартал-с» обозначен в публичном пространстве под брендом ПО «Кристалл» и позиционирует себя как преемник строительной компании индивидуального предпринимателя Виктора Голубева. ООО заявляет, что имеет собственные ресурсы для выполнения всех видов строительных работ, в том числе прокладку дорог и инженерных коммуникаций.

Сейчас «Квартал-с» возводит в Бердске жилой комплекс «Кутузовский» - три 16-этажных дом на пересечении улиц Кутузова и К. Маркса и ЖК «Серебряный бор», который состоит из шести 3-этажных 2-подъездных домов в лесу недалеко от парка отдыха «Зеленый остров» на берегу Обского моря. В планах компании вторая очередь микрорайона Белокаменного - строительство двух 5-этажных домов и одиннадцати 9-этажек.