На видео засыпанный снегом Шерегеш сняли в Кузбассе 25 сентября 2020

Высота снежного покрова на горнолыжном курорте оказалась примерно по щиколотку, то есть составила около пяти-семи сантиметров. Синоптики прогнозируют снегопад на выходные.

К утру курорт оказался буквально засыпан снегом

На горнолыжном курорте Шерегеш в ночь на пятницу, 25 сентября, выпал снег. По словам местной жительницы Юлии Быстровой, снегопад начался ночью, при этом снежные хлопья отличались большими размерами. К утру курорт оказался буквально засыпан осадками: высота снежного покрова оказалась примерно по щиколотку, то есть составила около пяти-семи сантиметров.

— Правда, сейчас он начал подтаивать, потому что земля еще теплая, но наверху на склонах, которые до этого уже припорошило снегом, лежит, — рассказала «Кузбассу» девушка.

К слову, сегодняшний снегопад на горнолыжном курорте уже не первый этой осенью. Ранее «белые мухи», накрывшие землю, были зафиксированы местным населением еще 5 сентября. Но снежный покров оказался таким тонким, что растаял в течение пары часов.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют на ближайшие выходные выпадение снега в ночные часы.