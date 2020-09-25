"Стошнило бутылкой вина": Названа причина гибели дочери актера Конкина Софии

Ни синяков, ни ссадин, ни травм на теле умершей 32-летней женщины не обнаружено. Предполагали остановку сердца. Фитнес-центр, где произошла трагедия закрыт, его владельца вызвали на допрос.

Установлена причина смерти дочери актера Конкина в бассейне

Как стало известно РЕН ТВ, криминалисты пришли к выводу, что причина смерти дочери актера Владимира Конкина Софьи – утопление. На теле не обнаружено следов насилия, синяков и ушибов.

Кроме того, специалисты изучили позвоночник женщины – никаких травм не зафиксировано, что может свидетельствовать о том, что она не прыгала с высоты в бассейн. Люди, которые оказывали помощь Конкиной, отмечают, что от нее пахло алкоголем и ее стошнило вином. Заключение по наличию в крови алкоголя еще не готово.

"У нас глубина бассейна - 1,5 метра. Там невозможно утонуть. Ей стало плохо. Была ли она трезвая - это вопрос. Клиент сказал управляющему, что когда оказывал первую помощь, он чувствовал запах алкоголя. Ее рвало почти целой бутылкой", - говорят в фитнес-клубе.

Кроме того, в сумке Конкиной, по словам сотрудников клуба, нашли штопор и пробку от винной бутылки. Родственники погибшей Софии Конкиной также интересовались, была ли она трезва в момент инцидента.

София Конкина занималась в бассейне, когда потеряла сознание. Ее племянница заявила, что затем у женщины произошла остановка сердца. Ее срочно доставили в больницу в реанимационное отделение. Несколько часов София находилась на аппарате ИВЛ, но, несмотря на усилия медиков, скончалась.

У нее осталась 11-летняя дочь. При этом хронических заболеваний у женщины не было, поэтому у родственников есть много вопросов по поводу ее гибели.

РЕН ТВ стало известно, что владелец фитнес-клуба, где погибла дочь российского актера Владимира Конкина София, доставлен на допрос.

В настоящий момент в офисе и дома у собственника проводятся обыски.

Клуб закрыт "по техническим причинам". Сотрудники Следственного комитета изучают записи с камер наблюдения и документацию, которая, возможно, поможет установить, что стало причиной трагедии.

Владимир Конкин – советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист УССР и Российской Федерации. Наиболее известен по фильмам «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя».