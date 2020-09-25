Тройное ДТП на мосту через Бердь устроил пострадавший водитель грузовика «Исузу»

Это показала запись камеры видеонаблюдения, установленная недалеко от места происшествия. Судя по появившейся в сети от группы «ДПС Контроль Бердск» видеозаписи, водитель грузовичка «Исузу» не выдержал безопасной дистанции и протаранил впереди идущую грузовую «ГАЗель», которую в результате откинуло в прицеп легкового авто, двигавшегося в транспортном потоке перед ней. Далее, как писал сайт «Свидетель» ранее, пострадавшего в ДТП водителя грузовичка «Исузу» спасатели МЧС БПСО извлекли из повреждённой кабины, применив аварийно-спасательный инструмент, и передали медикам скорой медицинской помощи бердской ЦГБ. Остальные участники аварии, по сообщению очевидцев, не пострадали. Сопутствующая тройному ДТП пробка на трассе Р-256 от проспекта Строителей до места места происшествия, по сообщению участников группы АвтоБердск ВКонтакте, рассосалась примерно через три часа. Получить оперативную информацию о состоянии здоровья травмированного водителя «Исузу» в настоящее время сайту «Свидетель» не удалось.
Это показала запись камеры видеонаблюдения, установленная недалеко от места происшествия.
Судя по появившейся в сети от группы «ДПС Контроль Бердск» видеозаписи, водитель грузовичка «Исузу» не выдержал безопасной дистанции и протаранил впереди идущую грузовую «ГАЗель», которую в результате откинуло в прицеп легкового авто, двигавшегося в транспортном потоке перед ней.
Далее, как писал сайт «Свидетель» ранее, пострадавшего в ДТП водителя грузовичка «Исузу» спасатели МЧС БПСО извлекли из повреждённой кабины, применив аварийно-спасательный инструмент, и передали медикам скорой медицинской помощи бердской ЦГБ. Остальные участники аварии, по сообщению очевидцев, не пострадали.
Сопутствующая тройному ДТП пробка на трассе Р-256 от проспекта Строителей до места места происшествия, по сообщению участников группы АвтоБердск ВКонтакте, рассосалась примерно через три часа. Получить оперативную информацию о состоянии здоровья травмированного водителя «Исузу» в настоящее время сайту «Свидетель» не удалось.
[object Object]