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В трусах нашли пакет с героином у 90-летней старушки. Она создала наркосеть

21:56 25.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам челябинских правоохранителей, бабушка только прикидывается ягненком. На самом деле у нее была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков.

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90-летняя бабушка создала наркосеть в челябинском городе. Пакет с героином достали у нее из трусов

90-летняя пенсионерка из Миасса (Челябинская область), задержанная 23 сентября по обвинению в сбыте героина, управляла целой сетью наркоторговцев. Источник URA.RU в силовых структурах рассказал детали необычного дела.

«Бабушка только прикидывается ягненком. На самом деле у нее была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков. После задержания одного из таких „бегунков“ в ходе оперативно-розыскных мероприятий „Наблюдение“ и вышли на пожилую женщину», — рассказал источник. При обыске у нее изъяли 13 граммов героина.

При этом полицейские не сразу нашли пакет с наркотиком, который распространяли помощники пенсионерки. «Оказалось, что героин у нее был спрятан в трусах. Она не могла его случайно спрятать в нижнее белье. Пенсионерка прекрасно отдавала отчет в том, чем занималась», — полагает собеседник. В пресс-службе полицейского главка взяли время на подготовку комментария.

Сегодня пожилой жительнице третьего по населению города региона должны избрать меру пресечения. Несмотря на тяжесть предъявленного обвинения — по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере) — ее почти наверняка отправят под домашний арест. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Если вина женщины будет доказана, остаток жизни ей предстоит провести за решеткой.

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