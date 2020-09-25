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Обнищавшие россияне тянут ко дну национальную идею борьбы с бедностью

22:12 25.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердска
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Снижение реальных доходов во втором квартале на 8% не могло не сказаться на уровне бедности, выросшем за квартал на 0,9 процентных пункта до 13,5%, что эквивалентно 19,9 млн человек.

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Счетная палата предупредила о росте бедности в стране

Рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели по снижению в 2 раза количества малоимущих в стране к 2030 году, сообщается в экономическом мониторинге Счетной палаты.

"Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута", – отмечает Счетная палата.

"Снижение реальных располагаемых денежных доходов во втором квартале на 8% не могло не сказаться на уровне бедности, выросшем за квартал на 0,9 процентных пункта до 13,5%, что эквивалентно 19,9 миллиона человек".

В 2015 году кризисная ситуация в экономике также привела к существенному росту бедного населения – с 11,3 миллиона до 13,4 миллиона человек – максимуму в период с 2010 года, следует из данных Счетной палаты. С 2015 года уровень бедности в стране постоянно снижался и к концу 2019 года достиг 12,3 миллиона человек. Самый низкий уровень бедности был в 2010 году – 10,7 миллиона человек.

Но темпы роста бедности были бы намного больше, как минимум в 1,5 раза, если бы не усилия российских властей. Так, по расчетам экономистов НИУ Высшей школы экономики, господдержка населения в период карантина наполовину сократила прирост бедности. Многократно выросла бы и безработица без господдержки бизнеса и населения.

"Можно предположить, что в августе уровень безработицы приблизился к своему максимуму, и, начиная с сентября, начнет снижаться", – сообщается в мониторинге Счетной палаты.

Но восстановление российской экономики идет довольно медленно, констатируют в Счетной палате. Смягчение условий ОПЕК+ с 1 августа – увеличение добычи – оказалось недостаточным для роста производства топливной отрасли. Из-за исчерпания эффекта отложенного спроса даже ускорилось снижение в обрабатывающей промышленности. Это тормозит динамику в сфере грузоперевозок. Закончилось действие и отложенного спроса на динамике оборота розничной торговли: снижение в августе ускорилось с минус 1,9% до минус 2,7%. Сфера платных услуг не восстановилась.

Тем не менее, в сентябре Минэкономразвития улучшило оценку снижения экономики в 2020 году. Снижение ВВП России по итогам 2020 года не превысит 3,9%, следует из нового прогноза Минэкономразвития, направленного в правительство. Прежняя оценка составляла 4,8%. По новой оценке министерства, возвращение ВВП к докризисному значению ожидается в третьем квартале 2021 года, а не в четвертом, как ожидалось ранее. По итогам 2021 году ВВП России увеличится на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%.

бедность безработица кризис тормоз Счетная палата
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