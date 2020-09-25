Ловить пьяных водителей два дня будут в Бердске сотрудники ДПС

Госавтоинспекция Новосибирской области проводит операцию «Нетрезвый водитель». И просит всех сообщать, если обнаружили за рулем человека в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД усилят бдительность 26 и 27 сентября на дорогах Бердска

С 25 по 27 сентября в Новосибирске и Новосибирской области проводятся профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Распространяется рейд и на Бердск.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.