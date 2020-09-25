На видео попала причина пробки от Бердска до Нижней Ельцовки: тройное ДТП устроил грузовик Isuzu на мосту через Бердь

Пострадавшего в аварии водителя грузовичка «Исузу» спасатели извлекли из поврежденной кабины с помощью специнструмента. "Скорая" отвезла его в бердскую ЦГБ.

Тройное ДТП на мосту через Бердь устроил пострадавший водитель грузовика «Исузу»

Судя по появившейся в сети от группы «ДПС Контроль Бердск» видеозаписи, водитель грузовичка «Исузу» не выдержал безопасной дистанции и протаранил впередиидущую грузовую «ГАЗель», которую в результате откинуло в прицеп легкового авто, двигавшегося в транспортном потоке перед ней.

Как передает АвтоБердск, пострадавшего в ДТП водителя грузовичка «Исузу» спасатели МЧС бердского БПСО извлекли из повреждённой кабины, применив аварийно-спасательный инструмент, и передали его медикам скорой медицинской помощи бердской ЦГБ. Остальные участники аварии, по сообщению очевидцев, не пострадали.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ДТП на мосту, перекрывшее обе полосы движения, спровоцировало огромную пробку. Она растянулась до Нижней Ельцовки. Бердчане добирались из Новосибирска 4 часа.