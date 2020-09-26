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Действенные молитвы в борьбе с плотской страстью

11:42 26.09.2020 Фото: pxhere.com
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Молитва поможет отчистить помыслы и душу от страстей и желаний, которые не дают покоя в повседневности.

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Молитвы в борьбе с плотской страстью

Молитва всем святым и безплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их Богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Молитва св. Макария Оптинского

О Мати Господа, моего Творца, Ты корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Богородительнице! Ты ми помози, немощному плотскою страстию и болезненну сущу, едино бо Твое и Тобою Твоего Сына и Бога имею заступление. Аминь.

Источник: paskha.ru

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