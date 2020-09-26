Это ваша жизнь, это ваша ответственность: Всемирный день контрацепции отмечается 26 сентября 2020 года

Цель Дня — снижение высокого уровня незапланированных беременностей

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые был отмечен Всемирный день контрацепции (World Contraception Day, WCD), и с тех пор он проводится ежегодно.

Всемирный День контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно — и абортов), а главный девиз: «Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility», что в переводе на русский язык означает: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность».

В настоящее время существует большая потребность в расширении знаний по вопросам контрацепции среди молодых людей в возрасте 15–25 лет. Важно предоставить им необходимую информацию именно в этот возрастной период, поскольку их сексуальное и репродуктивное поведение может наложить отпечаток на всю последующую жизнь. А также необходимо привлекать большее внимание властей и общественности к проблемам, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания молодежи и пренебрежения к средствам контрацепции.

Осведомленность о контрацепции и репродуктивном здоровье позволит избежать незапланированной беременности, абортов и распространения заболеваний, передаваемых половым путем.

Поэтому организации-инициаторы проведения Всемирного дня контрацепции исповедуют принцип — что каждая беременность должна быть желанной, и направляют свои усилия на то, чтобы максимально повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции, дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья.

В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к Всемирному дню контрацепции — это образовательные акции в учебных заведениях, благотворительные концерты, открытие тематических порталов, конференции и т.д.

Источник: calend.ru